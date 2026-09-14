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DNCA Finance s’adjoint un chef économiste
information fournie par Agefi Asset Management 14/09/2026 à 08:00
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DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, vient de recruter Florent Wabont en qualité de chef économiste, un poste nouvellement créé.

« La création de cette fonction répond à notre volonté de renforcer encore notre capacité à décrypter un environnement économique et financier en profonde mutation. L’arrivée de Florent va nous permettre de donner davantage de profondeur, de régularité et de visibilité à notre réflexion macroéconomique, au service de nos équipes de gestion comme de nos clients », déclare François Collet, directeur de la gestion de la société de gestion.

Avant de rejoindre DNCA Finance, Florent Wabont était économiste de marché chez Ecofi (qui fait partie du groupe BPCE comme Natixis IM), fonction qu’il occupait depuis 2022. Il était auparavant consultant chez Amadeis, où il était notamment responsable de l’analyse macroéconomique à destination d’investisseurs institutionnels. Avant cela il a débuté son parcours au sein de la Banque de France, dans le département de gestion des réserves de change. En parallèle de son activité professionnelle, Florent Wabont a également enseigné à l’Université Paris Nanterre.

Chez DNCA, Florent Wabont interviendra auprès des clients et partenaires, participera aux rendez-vous et événements commerciaux et sera l’un des interlocuteurs de la société auprès des médias sur les grands sujets macroéconomiques. Il contribuera par ailleurs à la production régulière de contenus, notamment à travers des analyses et notes macroéconomiques hebdomadaires.

Laurence Marchal

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