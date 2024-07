DNCA Finance (Natixis) accueille Gary Sultan en gestion privée

Après huit ans chez Ixis, il a intégré le département de gestion sous mandat personnalisée de Vega Investment Managers où il gérait des portefeuilles diversifiés et des FCP dédiés.

(AOF) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, annonce l’arrivée de Gary Sultan dans l’équipe gestion privée, dirigée par Grégory Guionnet, en tant qu’analyste et gérant sous mandat sénior. Gary Sultan a débuté sa carrière en 2007 chez Ixis Private Capital Management en tant qu’analyste multigestion avant de se spécialiser sur le segment Multigestion Alternative comme gérant de fonds de hedge funds et responsable des investissements sur les stratégies actions.

