DNCA Finance : Florent Wabont nommé chef économiste

(Zonebourse.com) - DNCA Finance, société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers, s'offre les services de Florent Wabont. Il a rejoint le groupe le 1er septembre dernier en tant que chef économiste. Cette nomination marque la création de cette fonction au sein de ce groupe.

Jusqu'à présent, l'analyse et la réflexion macroéconomiques de DNCA Finance étaient nourries collectivement par les équipes de gestion. La société a souhaité renforcer cette expertise en se dotant, pour la première fois, d'un économiste dédié.

Florent Wabont aura pour mission d'enrichir et de structurer l'analyse macroéconomique de la société et de contribuer à éclairer les équipes de gestion sur les grandes tendances économiques et leurs implications pour les marchés financiers.

Son expertise aura également vocation à être largement partagée. Il interviendra auprès des clients et partenaires de DNCA Finance, participera aux rendez-vous et événements commerciaux et sera l'un des interlocuteurs de la société auprès des médias sur les grands sujets macroéconomiques.

Il contribuera par ailleurs à la production régulière de contenus, notamment à travers des analyses et notes macroéconomiques hebdomadaires.

Cette nouvelle fonction permettra ainsi de renforcer le lien entre analyse macroéconomique, réflexion d'investissement et communication auprès des clients et des médias, tout en prolongeant les travaux menés au sein du comité de gestion.

Avant de rejoindre DNCA Finance, Florent Wabont était économiste de marché chez Ecofi, fonction qu'il occupait depuis 2022. Il était auparavant consultant chez Amadeis, où il était notamment responsable de l'analyse macroéconomique à destination d'investisseurs institutionnels. Avant cela il a débuté son parcours au sein de la Banque de France, dans le département de gestion des réserves de change.

En parallèle de son activité professionnelle, Florent Wabont a également enseigné à l'Université Paris Nanterre. Il est diplômé d'un Master 2 en ingénierie économique et financière de l'Université Paris Dauphine-PSL.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.