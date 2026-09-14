DMS voit ses revenus reculer, mais sa rentabilité augmente

Au premier semestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 22,1 millions d'euros, en baisse de 6% par rapport au premier semestre 2025.

Cette contraction provient de la division Radiologie, dont les ventes ont chuté de 9% à 17,2 millions d'euros sous l'effet du marché OEM (marque blanche), malgré la progression de ses ventes en propre. A l'inverse, l'activité Ostéodensitométrie a progressé de 6%, atteignant 5,0 millions d'euros.

Malgré le ralentissement d'activité, les mesures d'efficience et de maîtrise des coûts (charges de personnel en baisse de 2% et charges externes de 9%) ont généré un redressement opérationnel. L'Ebitda s'est élevé à 2,6 millions d'euros, en forte hausse de 52%, pour une marge de 11,7%, contre 7,2% un an plus tôt. Le résultat net consolidé s'est affiché à 0,5 million d'euros, contre une perte nette de 0,1 million d'euros au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'élevait à 4,6 millions d'euros, renforcée par un premier versement de 4 millions d'euros reçu début juin 2026 dans le cadre d'un financement global de 20 millions d'euros accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Confronté à des marchés toujours ralentis au troisième trimestre 2026 par des incertitudes géopolitiques, DMS Group anticipe une pause dans la croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026. La direction confirme néanmoins la poursuite de l'amélioration de sa rentabilité et réaffirme son objectif de marge d'Ebitda de 14% à l'horizon 2027.