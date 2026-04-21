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DMS vise croissance activité en 2026, reprise attendue dès T2 malgré contexte mondial perturbé
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:47

* DMS confirme perspectives annuelles 2026, objectif de surperformance du marché de l’imagerie médicale avec nouvelle année de croissance de l’activité malgré contexte mondial temporairement défavorable. * Reprise de croissance attendue dès T2 2026, annoncée en hausse en radiologie comme en ostéodensitométrie sauf aggravation de situation géopolitique. * Guidance étayée par T1 2026 à 10 millions € (-8% sur un an), repli jugé ponctuel dans un marché international « extrêmement complexe ». * Le groupe vise aussi amélioration de performance opérationnelle via accroissement des marges, optimisation des coûts. * Premières ventes de nouveau mobile de radiologie ONYX attendues dès T3 2026, sous réserve d’autorisation de mise sur le marché attendue dans les prochaines semaines. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. DMS - Diagnostic Medical Systems SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/1E4BBFA587E03CD511D3822D74A3B19B9B096A86

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