 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 185,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DMS : retour à la croissance de l’activité au troisième trimestre
information fournie par AOF 20/10/2025 à 18:02

(AOF) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a vu son chiffre d’affaires bondir de 10%, à 11 millions d’euros au troisième trimestre, après un recul de 2%, à 12,7 millions d’euros sur les trois mois précédents. Partant, sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus s’affichent en progression de 5%, à 34,5 millions d’euros. L’activité sur la période de juillet à septembre a été soutenue par la division Radiologie qui a vu son chiffre d’affaires croître de 15%, contre +5% seulement sur le premier semestre.

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie a renforcé sa présence en Amérique du Nord avec des revenus qui sont passés de 2,6 millions d'euros à fin septembre 2024, à 5,1 millions d'euros un an plus tard à la même période.

Au Moyen-Orient, la croissance s'est élevée à 80%, à 2,3 millions d'euros, tandis qu'en Europe, la hausse n'a été que de 5%.

Pour le second semestre, DMS Group confirme son objectif d'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires, dans un contexte de marché moins dynamique en France et en Europe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank