DMS : retour à la croissance de l’activité au troisième trimestre

(AOF) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a vu son chiffre d’affaires bondir de 10%, à 11 millions d’euros au troisième trimestre, après un recul de 2%, à 12,7 millions d’euros sur les trois mois précédents. Partant, sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus s’affichent en progression de 5%, à 34,5 millions d’euros. L’activité sur la période de juillet à septembre a été soutenue par la division Radiologie qui a vu son chiffre d’affaires croître de 15%, contre +5% seulement sur le premier semestre.

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie a renforcé sa présence en Amérique du Nord avec des revenus qui sont passés de 2,6 millions d'euros à fin septembre 2024, à 5,1 millions d'euros un an plus tard à la même période.

Au Moyen-Orient, la croissance s'est élevée à 80%, à 2,3 millions d'euros, tandis qu'en Europe, la hausse n'a été que de 5%.

Pour le second semestre, DMS Group confirme son objectif d'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires, dans un contexte de marché moins dynamique en France et en Europe.

