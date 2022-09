DMS IMAGING : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2022

Liège (Belgique) - DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , spécialiste dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2022.

Ce rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de la société ( dms-imaging.com ), espace Investisseurs.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com .

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI

Delphine de COURSON Directeur général

Directrice financière 04 67 50 49 00

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Nawel NAAMANE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76500-dms-imaging_cp_mad-rfs-2022_30092022-fr.pdf

