DMS IMAGING : Evolution de la gouvernance de DMS Imaging : Régis Roche nouveau Président du Conseil d'administration

Liège (Belgique) – Réunis en assemblée générale ordinaire le 12 septembre 2022, les actionnaires de DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, ont approuvé les comptes de l'exercice 2021 et mis en place un nouveau Conseil d'administration et une nouvelle gouvernance.

A l'issue de l'assemblée générale, le nouveau Conseil d'administration est désormais constitué de trois membres :

Régis Roche – Président du Conseil d'administration

– Président du Conseil d'administration Samuel Sancerni – Administrateur Délégué, Directeur général

– Administrateur Délégué, Directeur général Jean-François Gendron – Administrateur indépendant

Les mandats de Jean-Paul Ansel et Louise Armengaud ont été révoqués.

Le nouveau Conseil d'administration souhaite mettre en place au cours des prochains mois un Conseil stratégique avec des personnalités de haut niveau du monde de l'imagerie médicale ou spécialisés en stratégie d'entreprise.

La cotation des actions DMS Imaging, suspendue depuis le 5 septembre 2022 à la demande la FSMA ( Financial Services and Markets Authority ), va demeurer suspendue dans l'attente de l'obtention du visa de la FSMA sur le Prospectus d'admission des nouvelles actions DMS Imaging émises dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actifs de la division imagerie médicale de DMS Group.

Le procès-verbal de l'assemblée générale sera disponible prochainement sur le site internet de la société.

Ci-après les biographies des membres du nouveau Conseil d'administration de DMS Imaging.

Régis Roche

Diplômé d'un PHD en Biologie cellulaire et moléculaire de l'Université de Aix-Marseille, Régis Roche a complété son cursus universitaire par un post-doctorat dans le laboratoire de Biochimie et de génétique moléculaire de l'université de la Réunion et un diplôme inter-universitaire en thérapie cellulaire de l'université de Haute-Alsace Mulhouse-Colmar.

Il est l'auteur d'une trentaine de publications scientifiques dans des revues spécialisées à comité de lecture et inventeur d'une dizaine de brevets.

Entrepreneur, il crée et dirige les sociétés Stemcis et Adip'sculpt qu'il revend à DMS Group en 2015, puis intègre en tant que directeur général de pôle de compétitivité PMT de Besançon.

PMT catalyse l'innovation et accélère le business des entreprises industrielles en Bourgogne-Franche-Comté. Depuis 2017, il fédère grâce à ses clusters PMT Santé et PMT ASD, les filières des technologies de santé d'une part et de l'aéronautique-spatial-défense d'autre part, issues d'une excellence dans les microtechniques.

En 2020, il crée la Société de Biotechnologie Neosyad, spécialisée dans le développement et la production de machines automatiques pour la chirurgie plastique et reconstructrice, dont il est Président et directeur scientifique.

Samuel Sancerni

Samuel Sancerni a travaillé au sein de DMS Group pendant 20 ans en tant que Directeur commercial d'Apelem puis comme Directeur général délégué de DMS Group et Président de AXS Medical. Il est depuis janvier 2022 administrateur délégué de DMS Imaging. Il est Président-Directeur général de DMS Group depuis le 18 juillet 2022. Pour rappel, DMS Imaging est détenue à 88,33% par DMS Group.

Samuel Sancerni est à l'origine des contrats commerciaux majeurs avec les sociétés Canon Medical System Europe, Carestream Healthcare et Fujifilm, grâce auxquels le groupe tire une partie importante de son chiffre d'affaires. Ingénieur en biomédical et diplômé en stratégie et finance d'entreprise à HEC Paris, Samuel Sancerni est un expert reconnu de l'imagerie médicale avec 27 ans d'expérience en business développement en France et à l'export. Il a mis en place une équipe de management de grande compétence qui permet depuis 2018 à DMS Imaging de surperformer le marché de l'imagerie médicale.

Jean-François Gendron

Jean-François Gendron a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale Gendron Industrie (filtration industrielle), dont il devient le dirigeant. Il cède l'entreprise en 2001 pour reprendre la société Sotec Médical, entreprise spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de matériel médical à domicile et pour les Ehpad. Sotec développe aussi une activité de chariots de transfert et ambulatoires pour cliniques et hôpitaux aussi bien à en France qu'à l'export.

En 2017, Sotec Médical rejoint le groupe HCare et Jean-François Gendron devient Vice-Président en charge du développement.

Parallèlement à sa vie de chef d'entreprise, il s'investit dans de nombreuses missions d'intérêt général : il préside le CJD de Nantes de 1998 à 2000, puis est élu Président de la CCI Nantes St-Nazaire en 2004, ainsi que Président de CCI international. Fin 2016, il est élu Président de la CCI Pays de la Loire.

En plus de ses fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France, il est également, depuis 2017, Président de French Healthcare Association. Cette marque, portée par le ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), valorise l'expertise et l'innovation françaises dans le domaine de la santé à l'export en la plaçant au cœur de la diplomatie économique de la France.

Agenda financier 2022

Date Evènement 30 septembre 2022 Publication des résultats semestriels 2022 20 octobre 2022 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2022 20 janvier 2023 Publication du chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Imaging (ex-ASIT biotech)

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.asitbiotech.com .

Contacts

DMS Imaging

Samuel SANCERNI Directeur général +33 4 67 50 49 00 Delphine de COURSON Directrice financière +33 4 67 50 49 00

ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES Relations Investisseurs +33 1 53 67 36 92 Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Presse +33 1 53 67 36 34

