DMS IMAGING : Chiffre d'affaires 2022 : 35,3 M EUR - Objectifs 2023

Chiffre d'affaires 2022 : 35,3 M€

Radiologie : croissance soutenue de +17% au 4 ème trimestre

Ostéodensitométrie : croissance annuelle de +21%

Carnet de commandes à un niveau record

Objectifs 2023

40 M€ de chiffre d'affaires , soit une croissance organique à deux chiffres

Poursuite de l'accroissement de la rentabilité avec une nouvelle progression attendue de la marge d'EBITDA

Liège (Belgique) - DMS Imaging (Euronext Bruxelles et Paris - BE0974289218 - DMSIM) , division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, publie son chiffre d'affaires consolidé annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2019 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 6,3 7,5 8,8 8,7 -1% Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 7,3 7,9 9,1 9,5 +4% Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 7,1 7,7 9,7 7,3 -25% Chiffre d'affaires 4 ème trimestre 9,3 8,4 8,6 9,8 +14% Total - Chiffre d'affaires 12 mois 30,2 31,5 36,2 35,3 -3%

Au 4 ème trimestre de son exercice 2022, DMS Imaging a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 M€, en progression de +14%.

Le groupe a ainsi renoué avec une croissance à deux chiffres en fin d'année, après un 3 ème trimestre pénalisé par des difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques ou pièces qui avait entraîné un rééchelonnement du planning de production pendant l'été et le décalage de livraisons.

Pourtant conséquentes, ces tensions sur l'approvisionnement ont finalement eu un impact limité sur le niveau d'activité global de 2022. Le carnet de commandes dynamique et les efforts opérationnels ont par ailleurs permis de combler une grande partie du retard accumulé.

En 2022, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Imaging s'est ainsi établi à 35,3 M€, en repli annuel limité de -3% avec un effet de base important par rapport à 2021. Pour rappel, le groupe avait bénéficié d'un contrat à caractère exceptionnel en 2021 [1] pour la livraison de tables de radiologie à l'international et avait également réalisé près de 4% de son chiffre d'affaires en Ukraine, Russie et Biélorussie en 2021.

Commentaires par activité

En Radiologie , le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 29,3 M€ (-6%). À noter qu'en retraitant l'activité du contrat à caractère exceptionnel enregistré en 2021 et de l'arrêt des ventes en Russie, la Radiologie aurait réalisé une croissance à deux chiffres par rapport l'année précédente.

Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des accords de distribution avec Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems et Carestream Health s'est accru en 2022, principalement en France et aux Etats-Unis.

À travers son positionnement, ses solutions et son modèle économique, la division DMS Imaging s'est affirmée en 2022 comme un véritable partenaire de confiance des plus grands groupes mondiaux de l'imagerie conventionnelle.

En Ostéodensitométrie , l'activité a affiché une croissance annuelle de +21%, avec un chiffre d'affaires annuel qui dépasse pour la première fois 6,0 M€. Les ventes à l'export représentent désormais 97% de cette activité, portées notamment par l'accord de fabrication avec Fujifilm Healthcare mais aussi par la reprise du marché asiatique.

Perspectives : 40 M€ de chiffre d'affaires visé en 2023

La fin de l'exercice 2022 et le début de l'année 2023 ont été marqués par un renforcement du carnet de commandes, à un niveau record pour cette période de l'année, augurant la poursuite d'une activité soutenue au cours des prochains mois.

En 2023, DMS Imaging vise un chiffre d'affaires consolidé de 40 M€ , qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique.

Les moteurs de cette croissance seront :

la montée en puissance la nouvelle table de radiologie Platinum Néo , qui constitue le produit phare haut de gamme du segment des salles de radiologie pour les prochaines années ;

la contribution croissante des accords industriels et commerciaux , avec Fujifilm Healthcare, Canon Medical Systems Europe et Carestream Health.

Le partenariat avec Canon Medical Systems Europe sera renforcé au 2 nd semestre 2023 avec la commercialisation d'un système RF de nouvelle génération développé par DMS Imaging qui intègrera la technologie de détection de Canon Inc.

Début 2023, DMS Imaging a également annoncé que Fujifilm Healthcare Italie avait remporté un appel d'offres pour la livraison 96 tables de radiologie télécommandées fabriquées par DMS Imaging, une commande record qui viendra alimenter la croissance de la division en 2023 et 2024 ;

la commercialisation en direct des solutions en marque propre en France à travers les accords de référencement auprès des centrales d'achats (UniHA, Ugap, Resah) ;

la poursuite d'une activité dynamique en ostéodensitométrie .

Parallèlement, DMS Imaging se fixe de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2023 , déjà matérialisée au cours du 1 er semestre 2022 (10,3% de marge d'EBITDA [2] contre 9,7% un an plus tôt).

En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 de DMS Group, DMS Imaging s'est fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 M€ et une marge d'EBITDA de 14%.

Agenda financier 2023

Date Evènement 20 avril 2023 Publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023 28 avril 2023 Publication des résultats annuels 2022 20 juillet 2023 Publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2023 29 septembre 2023 Publication des résultats semestriels 2023 19 octobre 2023 Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 18 janvier 2024 Publication du chiffre d'affaires annuel 2023 30 avril 2024 Publication des résultats annuels 2023

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Imaging

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Imaging est coté sur le marché Euronext à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 - mnémo : DMSIM).

Plus d'informations sur www.dms-imaging.com .

Contacts

DMS Imaging Samuel SANCERNI Directeur général 04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE Mathieu OMNES

Nawel NAAMANE Relations Investisseurs

Relations Presse 01 53 67 36 92

01 53 67 36 34

[1] DMS Imaging a livré en 2021 une commande exceptionnelle de 6 M€ de tables de radiologie à l'international, en collaboration avec l'ensemblier Groupe FSE, dans le cadre d'un appel d'offres bénéficiant d'un financement de la Banque mondiale.

[2] L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

