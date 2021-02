Dans le prolongement de l'accord pour la commercialisation de la gamme d'ostéodensitométrie conclu en 2017 avec Fujifilm Europe, étendu à de nouvelles zones (Afrique, Moyen-Orient et Asie du sud-est) en 2019, Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - DGM - FR0012202497) avait signé à l'occasion du salon 2019 de la RNSA (Radiological Society of North America - Sociétés de Radiologie Nord-américaine) un accord pour la distribution de sa table de radiologie télécommandée Platinum Adam pour l'Europe.

Aujourd'hui, DMS est heureux d'annoncer l'extension sur le marché nord-américain de ce partenariat en radiologie avec FUJIFILM Medical Systems U.S.A. Cette extension, conclue en marge de l'édition 2020 du salon RSNA qui s'est tenu en décembre dernier, entre en vigueur ce jour consécutivement à l'obtention de l'homologation par les autorités américaines de la FDA (Food and Drug Administration) pour la solution de radiologie Platinum incluant sa nouvelle plateforme d'imagerie Adam.

FUJIFILM Medical Systems U.S.A. commercialisera cette nouvelle solution sous le nom Persona RF Premium.

Ce système de radiographie et de fluoroscopie propose tous les avantages de la solution Platinum, considérée à ce jour comme l'une des solutions les plus performantes du marché, mais intègre désormais la nouvelle solution d'imagerie Adam (vidéo : ADAM, une révolution pour le workflow R/F !).

Cette nouvelle plateforme logicielle, permet une augmentation significative du workflow tout en utilisant une technologie d'optimisation des images basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle (deep learning) qui garantissent des images de qualité optimale avec une dose de rayons plus faible que sur la plupart des autres solutions existantes sur le marché.

Elle adresse l'ensemble des examens radiologiques généraux mais aussi les examens spécialisés (ostéo articulaires, pulmonaires, uro-gynécologique) avec une souplesse d'utilisation sans égale.

Une première salle de radiologie est en cours d'installation dans le show-room Fujifilm outre-Atlantique.

Hidetoshi Izawa, vice-Président de Modality Solutions et Clinical Affairs, FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc., déclare : « Les flux importants de patients que nous connaissons aujourd'hui nécessitent un système de fluoroscopie radiographique à la fois performant, polyvalent et simple. Avec la solution Persona RF Premium, les établissements médicaux, de grande ou petite taille, pourront compter sur un excellent retour sur investissement, grâce à la combinaison d'une faible dose de rayons, d'une qualité d'image optimale et d'une facilité d'utilisation, avec une grande polyvalence et une large diversité des examens réalisés. Fujifilm est fier d'étendre son portefeuille d'imagerie médicale de pointe en s'associant à DMS Group afin de fournir aux hôpitaux les technologies dont ils ont besoin pour avoir un impact positif sur les soins apportés aux patients. »

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

