DMS GROUP : Visioconférence DMS Group destinée aux actionnaires et investisseurs individuels : 22 avril 2026 à 18h00

13 avril 2026 – 14h30 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce l'organisation d'une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs individuels.

VISIOCONFÉRENCE

Mercredi 22 avril 2026 à 18h00

Cette visioconférence, animée par Samuel SANCERNI , Président-Directeur général, et Valérie PUGNALONI , Directrice administrative et financière, sera l'occasion de commenter :

L'activité, les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice 2025,

L'activité du 1 er trimestre 2026,

trimestre 2026, Les perspectives de DMS Group.

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence DMS Group du mercredi 22 avril 2026 - 18h00

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur DMS Group et de poser directement vos questions à la Direction. Les actionnaires de DMS Group et investisseurs peuvent d'ores et déjà adresser leurs questions par email à dms@actus.fr .

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

14/04/2026 Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseur : www.dms.com

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP

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