DMS Group : Une année 2025 portée par l’international

Chiffre d’affaires annuel 2025

DMS Group a publié un chiffre d’affaires annuel 2025 de 50,0 M€, en progression de +9% y/y. Cette performance ressort légèrement inférieure à nos attentes (51,3 M€ estimations Euroland). Ce niveau constitue un record historique pour le Groupe et s’inscrit dans une trajectoire de croissance continue depuis 2022, avec un TCAM 2022-2025 de +11%. La dynamique s’est nettement accélérée au S2 2025, avec une croissance de +14%, contre +3% au S1, traduisant un redressement progressif de l’activité dans un environnement de marché pourtant attentiste en Europe.

Sur le seul T4 2025, le chiffre d’affaires ressort à 15,4 M€, en hausse de +17% y/y, confirmant l’amélioration séquentielle observée depuis le T3.

Des activités résilientes malgré un environnement européen attentiste

L’activité Radiologie affiche un chiffre d’affaires annuel de 39,1 M€, en croissance de +9% y/y (vs. 35,9 M€ en 2024). Cette performance est notable dans un contexte de repli conjoncturel du marché mondial de la radiologie. Elle s’explique principalement par 1) les premières livraisons du contrat ukrainien portant sur 120 unités mobiles « !M1 Adam », dont 5 lots sur 10 livrés à fin 2025, et 2) la montée en puissance des ventes OEM en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Une dynamique à l’international confirmée

Sur le plan géographique, dans la continuité des tendances observées au T3, la croissance est principalement portée par l’Amérique du Nord (14% du CA 2025), dont le chiffre d’affaires atteint 6,9 M€ sur l’exercice, en forte progression de +71% y/y. Cette performance résulte de la montée en puissance des partenariats OEM avec Carestream, Fujifilm et Medlink, qui continuent de générer un effet de levier significatif sur les volumes livrés et la visibilité commerciale du Groupe.

Le Moyen-Orient (8% du CA 2025) demeure également une zone de forte dynamique, avec un chiffre d’affaires de 3,8 M€, en hausse de +85% y/y, soutenu notamment par le développement des ventes en partenariat et la bonne tenue des investissements hospitaliers sur la région.

L’international représente désormais plus de 80% du chiffre d’affaires, contre près de 75% l’année précédente

Perspectives & estimations

Dans un marché européen encore contraint, la visibilité offerte par ces relais internationaux conforte la capacité de DMS Group à surperformer son marché de référence, tout en s’inscrivant dans les objectifs de croissance définis par le plan stratégique Imaging 2027.

Pour l’exercice 2026, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement à l’international, laquelle devrait rester le principal moteur de la croissance. Cette dynamique reposera notamment sur 1) la poursuite des livraisons du contrat ukrainien au premier semestre 2026, 2) le lancement des premières ventes du mobile de radiologie !M1 destinées à JPI Healthcare Solutions également attendues au cours du S1 2026, ainsi que sur 3) la mise en œuvre de l’accord-cadre au Danemark, conclu en partenariat avec Santax Medico, prévoyant la livraison de 20 à 30 unités sur une durée de quatre ans à compter de 2026.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.