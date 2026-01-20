 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DMS Group : Une année 2025 portée par l’international
information fournie par EuroLand Corporate 20/01/2026 à 11:13

Chiffre d’affaires annuel 2025


DMS Group a publié un chiffre d’affaires annuel 2025 de 50,0 M€, en progression de +9% y/y. Cette performance ressort légèrement inférieure à nos attentes (51,3 M€ estimations Euroland). Ce niveau constitue un record historique pour le Groupe et s’inscrit dans une trajectoire de croissance continue depuis 2022, avec un TCAM 2022-2025 de +11%. La dynamique s’est nettement accélérée au S2 2025, avec une croissance de +14%, contre +3% au S1, traduisant un redressement progressif de l’activité dans un environnement de marché pourtant attentiste en Europe.


Sur le seul T4 2025, le chiffre d’affaires ressort à 15,4 M€, en hausse de +17% y/y, confirmant l’amélioration séquentielle observée depuis le T3.



Des activités résilientes malgré un environnement européen attentiste


L’activité Radiologie affiche un chiffre d’affaires annuel de 39,1 M€, en croissance de +9% y/y (vs. 35,9 M€ en 2024). Cette performance est notable dans un contexte de repli conjoncturel du marché mondial de la radiologie. Elle s’explique principalement par 1) les premières livraisons du contrat ukrainien portant sur 120 unités mobiles « !M1 Adam », dont 5 lots sur 10 livrés à fin 2025, et 2) la montée en puissance des ventes OEM en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.



Une dynamique à l’international confirmée


Sur le plan géographique, dans la continuité des tendances observées au T3, la croissance est principalement portée par l’Amérique du Nord (14% du CA 2025), dont le chiffre d’affaires atteint 6,9 M€ sur l’exercice, en forte progression de +71% y/y. Cette performance résulte de la montée en puissance des partenariats OEM avec Carestream, Fujifilm et Medlink, qui continuent de générer un effet de levier significatif sur les volumes livrés et la visibilité commerciale du Groupe.


Le Moyen-Orient (8% du CA 2025) demeure également une zone de forte dynamique, avec un chiffre d’affaires de 3,8 M€, en hausse de +85% y/y, soutenu notamment par le développement des ventes en partenariat et la bonne tenue des investissements hospitaliers sur la région.


L’international représente désormais plus de 80% du chiffre d’affaires, contre près de 75% l’année précédente



Perspectives & estimations


Dans un marché européen encore contraint, la visibilité offerte par ces relais internationaux conforte la capacité de DMS Group à surperformer son marché de référence, tout en s’inscrivant dans les objectifs de croissance définis par le plan stratégique Imaging 2027.


Pour l’exercice 2026, le Groupe entend poursuivre sa stratégie de développement à l’international, laquelle devrait rester le principal moteur de la croissance. Cette dynamique reposera notamment sur 1) la poursuite des livraisons du contrat ukrainien au premier semestre 2026, 2) le lancement des premières ventes du mobile de radiologie !M1 destinées à JPI Healthcare Solutions également attendues au cours du S1 2026, ainsi que sur 3) la mise en œuvre de l’accord-cadre au Danemark, conclu en partenariat avec Santax Medico, prévoyant la livraison de 20 à 30 unités sur une durée de quatre ans à compter de 2026.



Recommandation


Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.

Valeurs associées

DMS
1,310 EUR Euronext Paris +0,77%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 11:13:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.01.2026 11:48 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,5% pour le Dow Jones .DJI , de 1,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,96% pour le Nasdaq. * LE SECTEUR DE LA

  • BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 4e trimestre 2025
    BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Sycomore AM pour le 4e trimestre 2025
    information fournie par BoursoBank 20.01.2026 11:42 

    Comment s'est déroulé le quatrième trimestre 2025 pour le contrat d'assurance-vie BoursoVie ? Quels arbitrages ont été effectués dans le cadre de la gestion pilotée Sycomore Asset Management ? Sur le plateau de BoursoFocus, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez ... Lire la suite

  • Le géant français de l'informatique Capgemini envisage "jusqu'à 2.400 suppressions de postes" en France via des reclassements et des départs volontaires face au ralentissement de son activité ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Le groupe informatique Capgemini envisage de supprimer "jusqu'à 2.400" postes en France
    information fournie par AFP 20.01.2026 11:42 

    Le géant français de l'informatique Capgemini envisage "jusqu'à 2.400 suppressions de postes" en France via des reclassements et des départs volontaires face au ralentissement de son activité, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué à l'AFP. "Dans un environnement ... Lire la suite

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos s'associe à Graia pour de la traduction vocale en temps réel
    information fournie par Zonebourse 20.01.2026 11:19 

    Atos annonce un partenariat stratégique avec Graia, une plateforme d'intelligence artificielle (IA) qui redéfinit l'expérience client, pour "lever les barrières linguistiques au travail grâce à la traduction vocale en temps réel". Ensemble, les 2 entreprises ont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank