DMS Group : La Radiologie décroche mais les fondamentaux restent

Publication du chiffre d’affaires T3 2026

DMS Group a publié hier soir un chiffre d’affaires 9M 2026 de 30,0 M€, en repli de -13% y/y et inférieur à nos attentes. Après un S1 en recul de -6%, la dégradation de l’activité s’accentue nettement. Le T3 ressort à 7,9 M€, soit une chute de -28% y/y (11,0 M€ au T3 2025), malgré une nouvelle livraison au titre du contrat ukrainien.

La « pause dans la croissance » évoquée par le management pour 2026 semble désormais difficilement compatible avec une stabilité du CA annuel.

Radiologie : l’Europe et l’OEM pèsent lourdement

La Radiologie a concentré l’essentiel de la dégradation, avec un CA en recul de -20% sur neuf mois à 22,1 M€ et une chute de -44% au T3 à 4,9 M€. Le management a mis en avant l’attentisme des clients européens, particulièrement en France et en Italie, qui ont concentré l’essentiel du repli trimestriel. Au-delà de cet environnement défavorable, la contraction persistante des ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (-32% sur neuf mois, pour 43% du CA consolidé) a constitué le principal point de vigilance. Le trimestre a par ailleurs bénéficié de la livraison d’un nouveau lot du contrat ukrainien, dont le dernier est attendu au T4. Cette contribution ponctuelle n’a toutefois pas suffi à enrayer la contraction de l’activité Radiologie.

L’Ostéodensitométrie a confirmé sa bonne dynamique, avec un CA en hausse de +15% sur neuf mois à 7,9 M€ et une accélération au T3 (+34% à 2,9 M€), portant sa contribution à 37% du CA trimestriel. Elle s’est imposée comme le seul relais de croissance du groupe, mais son poids est resté insuffisant pour compenser le décrochage de la Radiologie.

Perspectives et estimations

Le management a maintenu son discours de pause de la croissance en 2026 et a réaffirmé son objectif de 14% de marge d’EBITDA en 2027. La dégradation commerciale observée au T3 a néanmoins rendu très improbable une stabilisation du CA annuel et a accru les incertitudes sur la trajectoire du plan Imaging 2027.

Compte tenu de cette publication inférieure à nos attentes, nous abaissons nos estimations. Nous attendons désormais un CA 2026e de 42,9 M€, en recul de -14% y/y (vs 51,0 M€ précédemment). Ce scénario implique un T4 de 12,9 M€ (-16% y/y). En termes de rentabilité, nous ramenons notre EBITDA 2026e à 4,1 M€ (vs 5,9 M€), soit une marge de 9,6%.

Recommandation

Suite à ce communiqué et à la révision de nos estimations, nous maintenons notre recommandation à Achat mais abaissons notre objectif de cours à 1,6€ (vs 1,8€ précédemment).