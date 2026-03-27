DMS GROUP : LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT ACCORDE UNE LIGNE DE FINANCEMENT À DMS GROUP ALLANT JUSQU'À 20 M EUR

Un financement bénéficiant du soutien de l'Union européenne à travers son programme InvestEU pour accélérer le développement de la nouvelle génération de solutions d'imagerie médicale dans le cadre du prochain plan stratégique #Imaging 2030 avec l'ambition de faire de DMS Group un leader européen de l'imagerie médicale sur la scène mondiale

Un financement s'inscrivant dans l'engagement de la BEI pour la santé et les sciences de la vie, et notamment pour le secteur « med-tech »

27 mars 2026 – 07h30 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce avoir obtenu un financement pouvant aller jusqu'à 20 M€, structuré en trois tranches, auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI), avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU.

« Ce financement majeur de la Banque européenne d'investissement vient soutenir notre stratégie d'innovation et notre ambition de développer en Europe des solutions d'imagerie médicale de pointe. Il marque une reconnaissance de la qualité de nos équipes et de notre feuille de route technologique. Cette collaboration avec l'Union européenne renforce durablement notre capacité à accélérer le déploiement industriel et commercial de nouveaux systèmes d'imagerie à haute valeur ajoutée », déclare Samuel Sancerni, Président-Directeur général de DMS Group.

« Le financement de l'innovation et des nouvelles technologies est un objectif stratégique pour la BEI, la banque de l'Union européenne », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement. « La BEI est devenue un acteur clé du financement des projets dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. Au cours des 20 dernières années, les financements de projets de santé ou liés à la santé en France se sont élevés à 7,4 milliards d'euros, y compris cette opération de « venture debt » de 20 millions d'euros destinée à soutenir les solutions d'imagerie innovantes de DMS Group. »

UN FINANCEMENT STRATÉGIQUE POUR ACCOMPAGNER LA MONTÉE EN PUISSANCE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUE

Ce financement constitue une nouvelle étape structurante majeure pour le Groupe et vient soutenir son programme d'innovation long terme portant sur la future génération de solutions d'imagerie médicale.

Ce financement contribuera ainsi à :

accélérer le développement de solutions innovantes destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d'opération (arceaux chirurgicaux) ainsi que l'intégration de solutions permettant l'interprétation d'images médicales par intelligence artificielle ;

destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d'opération (arceaux chirurgicaux) ainsi que l'intégration de solutions permettant l'interprétation d'images médicales par intelligence artificielle ; renforcer les capacités industrielles du site de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux ;

du site de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux ; soutenir les démarches réglementaires , d'accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ;

, d'accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ; accompagner le lancement commercial de nouvelles solutions d'imagerie entre 2026 et 2030.

Les dépenses associées à ce programme d'investissements seront principalement engagées en France.

PRINCIPAUX TERMES DE LA LIGNE DE FINANCEMENT

Ce financement de la BEI, pouvant aller jusqu'à 20 M€, est mis à disposition de DMS Group en trois tranches, respectivement de 4,0 M€ (tranche A), de 6,0 M€ (tranche B) et de 10,0 M€ (tranche C). Chaque tranche est assortie de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA).

Le tirage de la tranche A de 4,0 M€ sera réalisé dès que les conditions contractuelles et juridiques rattachées à cette tranche seront remplies. Les décaissements des tranches B à C, disponibles respectivement 18 mois et 36 mois après la signature du contrat de financement et conditionnés à des jalons opérationnels, économiques, R&D et réglementaires, resteront à la discrétion de DMS Group.

Toutes les tranches sont amortissables sur une période de 4 ans après une période de différé de 2 ans à compter de la date de tirage (soit une maturité totale de 6 ans).

La tranche A portera un intérêt annuel fixe de 5%, étant précisé qu'une partie des intérêts (3%) sera différée et payée à l'échéance.

Conformément aux pratiques usuelles de la BEI pour les opérations visant des projets innovants, ce financement est assorti de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au bénéfice de la BEI (sous réserve du décaissement de chaque tranche, avec un nombre de BSA dépendant, pour chaque tranche concernée, du montant de la tranche).

Le tirage de la tranche A donnera lieu à l'émission de BSA dont le prix d'exercice sera égal à 99% de la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) du cours de l'action DMS Group sur 20 jours de Bourse précédant la date d'émission des bons de souscription. Les BSA pourront être exercés à tout moment après l'échéance de la Tranche A (soit 6 ans après leur émission sauf évènement exceptionnel (non-remboursement, changement de contrôle de la Société, etc.). Ils auront une durée de vie de 14 ans. Sur la base du cours de clôture de l'action DMS Group au 26 mars 2026, le nombre total d'actions résultant de l'exercice potentiel des BSA émis à l'occasion du tirage de la tranche A représenterait de 4,21% du capital social de la Société. DMS Group fera état du nombre de BSA émis, de leur prix d'exercice, et de la dilution potentielle induite lors du tirage de la tranche A.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

14/04/2026 Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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