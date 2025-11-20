DMS GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 octobre 2025

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris – ISIN : FR0012202497 – mnémo : ALDMS) publie conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 octobre 2025 - 18h00 :
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote
|31 octobre 2025
|26 686 791
|Droits de vote théoriques
|30 450 366
|Droits de vote exerçables
|29 690 716
Plus d'informations sur : www.dms.com
Recevez gratuitement l'information financière de DMS Group en vous inscrivant sur www.actusnews.com
À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme, dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.
CONTACTS
Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com
Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com
- SECURITY MASTER Key : lJmaZ5ZmZmiZnm5vZsZunGVoaJdox5Kbm2rLlmeelp+WmJ5mx2iXnJiXZnJml2dm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95220-2025-10-31-dms-nb-actions-droit-de-vote.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer