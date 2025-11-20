 Aller au contenu principal
DMS GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 octobre 2025
information fournie par Actusnews 20/11/2025 à 18:00

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris – ISIN : FR0012202497 – mnémo : ALDMS) publie conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 octobre 2025 - 18h00 :

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote
31 octobre 2025 26 686 791 Droits de vote théoriques 30 450 366
Droits de vote exerçables 29 690 716

Plus d'informations sur : www.dms.com

À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme, dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

CONTACTS

Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com


Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95220-2025-10-31-dms-nb-actions-droit-de-vote.pdf

