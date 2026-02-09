DMS GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 janvier 2026

Le 9 février 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) publie, conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 31 janvier 2026 :
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote
|31 janvier 2026
|26 686 791
|Droits de vote théoriques
|30 418 857
|Droits de vote exerçables
|29 669 925
À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.
En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.
DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.
DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.
CONTACTS DMS GROUP
Relations Investisseurs
relationinvestisseur@dms-imaging.com
Relations Presse
relationpresse@dms-imaging.com
