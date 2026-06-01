DMS GROUP : DMS GROUP REÇOIT 4 M EUR DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, 1ER VERSEMENT DU FINANCEMENT TOTAL DE 20 M EUR

DMS GROUP REÇOIT 4 M€ DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, 1 ER VERSEMENT DU FINANCEMENT TOTAL DE 20 M€

Un financement institutionnel européen à long terme pour accélérer le développement de la nouvelle génération d'imagerie médicale

Emission de bons de souscription d'actions (BSA) au bénéfice de la BEI avec une durée de vie de 14 ans

1 er juin 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce avoir encaissé le 1 er versement d'un montant de 4 M€ sur la ligne de financement d'un montant total de 20 M€ accordée par la Banque européenne d'investissement (BEI), avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU ( lire le communiqué de presse du 27 mars 2026 ).

Ce financement constitue une étape structurante majeure pour le Groupe et vient soutenir son programme d'innovation long terme portant sur la future génération de solutions d'imagerie médicale. Il contribuera à :

accélérer le développement de solutions innovantes destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d'opération (arceaux chirurgicaux) ainsi que l'intégration de solutions permettant l'interprétation d'images médicales par intelligence artificielle ;

destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d'opération (arceaux chirurgicaux) ainsi que l'intégration de solutions permettant l'interprétation d'images médicales par intelligence artificielle ; renforcer les capacités industrielles du site de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux ;

du site de production et d'assemblage de Gallargues-le-Montueux ; soutenir les démarches réglementaires , d'accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ;

, d'accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ; accompagner le lancement commercial de nouvelles solutions d'imagerie entre 2026 et 2030.

Les dépenses associées à ce programme d'investissements seront principalement engagées en France.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE LA LIGNE DE FINANCEMENT

Ce financement de la BEI, pouvant aller jusqu'à 20 M€, est mis à disposition de DMS Group en trois tranches, respectivement de 4,0 M€ (tranche A), de 6,0 M€ (tranche B) et de 10,0 M€ (tranche C).

Les encaissements des tranches B à C, disponibles respectivement 18 mois et 36 mois après la signature du contrat de financement et conditionnés à des jalons opérationnels, économiques, R&D et réglementaires, resteront à la discrétion de DMS Group.

La 1 ère tranche (tranche A) porte un intérêt annuel fixe de 5%, étant précisé qu'une partie des intérêts (3%) sera différée et payée à l'échéance. Toutes les tranches sont amortissables sur une période de 4 ans après une période de différé de 2 ans à compter de la date de tirage (soit une maturité totale de 6 ans).

Conformément aux pratiques usuelles de la BEI pour les opérations visant des projets innovants, ce financement est assorti de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au bénéfice de la BEI.

Faisant usage de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2025 aux termes de sa 22 ème résolution, le tirage de la tranche A a ainsi donné lieu à l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 1 205 838 BSA (« BSA A ») non cotés au profit de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Chaque BSA A donne droit à une action nouvelle à un prix d'exercice de 1,3143608998 € [1] par action nouvelle. Les BSA A pourront être exercés à tout moment par la BEI après l'échéance de la tranche A du financement en mai 2032, soit dans 6 ans sauf évènement exceptionnel (non-remboursement, changement de contrôle de la Société, etc.). Les BSA ont une durée de vie de 14 ans, soit jusqu'au 13 mai 2040.

Le nombre total d'actions résultant de l'exercice potentiel de 100% des BSA A émis à l'occasion de la tranche A représente 4,32% du capital social de la Société. À titre indicatif, un actionnaire détenant 1,00% du capital de DMS avant l'exercice potentiel de 100% ces BSA A détiendrait environ 0,96% du capital après leur exercice (sur une base non diluée).

À titre indicatif, l'incidence de l'augmentation de capital qui serait issue de l'exercice potentiel de 100% des BSA A sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des fonds propres consolidés au 31 décembre 2025 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 avril 2026) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action (en €) Base non diluée* Base diluée** Avant émission actions nouvelles issues de l'exercice

potentiel de 100% des BSA A 2,08 € 2,08 € Après émission de 1 205 838 actions nouvelles issues

de l'exercice potentiel de 100% des BSA A 2,05 € 2,05 €

* Sur la base d'un nombre d'actions existantes de 26 686 791 au 30 avril 2026

** Il n'existe pas d'instruments financiers en circulation et donnant accès au capital de DMS Group

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

15/06/2026 Assemblée générale

Assemblée générale 20/07/2026 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2 trimestre 2026 28/09/2026 Résultats semestriels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP

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Fatou-Kiné N'DIAYE

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fndiaye@actus.fr

[1] égal à 99% de la moyenne pondérée par les volumes (VWAP) du cours de l'action DMS Group sur 20 jours de Bourse précédant la date d'émission des bons de souscription