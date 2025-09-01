DMS GROUP : DMS GROUP OUVRE SES PORTES À SES ACTIONNAIRES ET SES PARTENAIRES FINANCIERS LE 12 SEPTEMBRE 2025

Gallargues-le-Montueux, le 1 er septembre 2025 à 18h00 – DMS Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS , « DMS » ou la « Société »), spécialiste européen des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce l'organisation d'une visite de son site de Gallargues-le-Montueux le vendredi 12 septembre de 11h00 à 14h30.

À cette occasion, vous aurez l'opportunité de découvrir :

Les installations dédiées à la production d'équipements d'imagerie médicale,

Les innovations technologiques portées par les équipes R&D,

L'engagement de DMS Group en faveur de l'excellence industrielle.

La Direction de DMS Group vous accueillera, accompagnée des équipes du site. Une présentation du Groupe, une visite des lignes de production, ainsi qu'un temps d'échange avec les collaborateurs sont prévus au programme.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de DMS Group de renforcer la transparence et la proximité avec l'ensemble de ses parties prenantes. Ce sera l'occasion de mettre en avant la dynamique engagée avec la mise en œuvre du plan Imaging 2027 et la préparation du plan stratégique Imaging 2030 .

Ce sera également l'occasion de faire le point sur l'arrivée au capital de nos nouveaux investisseurs institutionnels (Innolux, Innocare, Bpifrance, Nextstage AM).

Pour participer à cette visite, il est nécessaire de s'inscrire en cliquant ici .

--------------------------------------------



À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

--------------------------------------------

CONTACTS

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com