DMS GROUP : DMS GROUP OBTIENT L'HOMOGATION DE LA FDA POUR LE MOBILE DE RADIOLOGIE !M1 DANS LE CADRE DE SON PARTENARIAT AVEC JPI HEALTHCARE SOLUTIONS AUX ÉTATS-UNIS

Une nouvelle étape stratégique franchie dans le développement de DMS Group en Amérique du Nord avant le RSNA 2025

4 novembre 2025 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce que son système de radiologie mobile !M1 vient d'obtenir l' autorisation de mise sur le marché ( FDA clearance ) aux États-Unis dans sa version spécifiquement développée pour JPI Healthcare Solutions, filiale du groupe coté coréen JPI Healthcare.

Cette homologation marque une étape majeure pour l'accélération du partenariat stratégique conclu en septembre 2024 avec JPI Healthcare Solutions [1] . Pour rappel, ce partenariat vise à commercialiser la solution mobile de radiologie !M1 sur le marché américain ainsi que sur les marchés internationaux couverts par JPI Healthcare Solutions.

LANCEMENT OFFICIEL DU TRUEMOBILE APEX DE JPI HEALTHCARE SOLUTIONS AU RSNA 2025

Le TrueMobile Apex (nom commercial porté par la solution commercialisée par JPI Healthcare Solutions) sera officiellement lancé lors du prochain congrès de la Radiological Society of North America (RSNA), qui se tiendra à Chicago du 30 novembre au 4 décembre 2025.

Ce lancement à l'occasion de la grande messe mondiale de la radiologie, en présence des équipes de DMS Group, viendra concrétiser la stratégie de déploiement de la gamme !M1 sur le marché américain, marché le plus dynamique pour les solutions d'imagerie médicale mobile haut de gamme, représentant plus de 1 200 unités vendues par an.

La solution TrueMobile Apex intègre le nouveau détecteur de rayons X Pixum EZ-C X de Trixell, filiale de Thales Group.

Sur les neuf premiers mois de son exercice 2025, DMS Group a enregistré une croissance de +93% de son activité en Amérique du Nord , avec un chiffre d'affaires passé de 2,6 M€ à fin septembre 2024 à 5,1 M€ à fin septembre 2025.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

19/01/2026 Chiffre d'affaires annuel 2025

Chiffre d'affaires annuel 2025 14/04/2026 Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025 21/04/2026 Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseur : www.dms.com

Recevez gratuitement l'information financière de DMS Group en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont plus de 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com CONTACTS ACTUS

Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

[1] lire le communiqué de presse du 3 septembre 2024 : DMS Group annonce la signature d'un partenariat stratégique avec JPI Healthcare Solutions pour la vente de mobiles de radiologie M1 sur le marché américain et à l'international