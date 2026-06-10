DMS GROUP : DMS GROUP OBTIENT L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DE SON NOUVEAU MOBILE DE RADIOLOGIE ONYX

DMS GROUP OBTIENT L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DE SON NOUVEAU MOBILE DE RADIOLOGIE ONYX

Obtention de la certification dans le cadre du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR)

Lancement commercial d'ONYX, une nouvelle génération de mobile de radiologie ultra-mobile et intelligent

Premières livraisons attendues au 3 ème trimestre 2026

DMS Group renforce son positionnement sur le marché mondial de la radiologie mobile

10 juin 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, est heureux d'annoncer avoir obtenu la certification MDR ( Medical Device Regulation ) de son nouveau système mobile de radiologie ONYX , ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen.

Cette certification, délivrée dans le cadre du nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux, autorise désormais la commercialisation d' ONYX sur le marché européen et marque une étape structurante dans la stratégie de développement de DMS Group. Les premières livraisons d'équipements sont attendues au 3 ème trimestre 2026.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA MONTÉE EN GAMME DE DMS GROUP AVEC UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ HOSPITALIÈRE

Conçu pour répondre aux besoins croissants de mobilité et de flexibilité des établissements de santé, ONYX associe compacité, maniabilité et performances d'imagerie avancées. Le système intègre notamment :

un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), permettant une miniaturisation et une réduction significative du poids du système ;

un bras « zéro gravité » offrant un positionnement précis et sans effort ;

une batterie lithium-ion X-Tech Cell ® assurant une autonomie prolongée et une charge ultra-rapide ;

assurant une autonomie prolongée et une charge ultra-rapide ; les fonctionnalités d'intelligence artificielle du logiciel ADAM , qui optimisent la qualité d'image tout en contribuant à la réduction de la dose délivrée au patient.

Grâce à son design compact et à sa grande mobilité, ONYX répond aux exigences opérationnelles des environnements hospitaliers les plus exigeants, notamment les soins intensifs, les urgences ou les unités mobiles.

Au-delà de ses performances cliniques, ONYX constitue également une innovation à fort impact économique pour les établissements de santé grâce à :

une réduction des coûts de maintenance ;

une meilleure continuité opérationnelle ;

une durée de vie prolongée des composants stratégiques ;

et une optimisation des flux de travail.

L'obtention de cette certification MDR confirme la capacité de DMS Group à développer et industrialiser des solutions technologiques innovantes répondant aux standards réglementaires les plus exigeants.

Elle illustre également la montée en gamme du portefeuille produits du Groupe et son ambition de se positionner durablement parmi les acteurs technologiques de référence de l'imagerie médicale digitale.

DMS GROUP : UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOUTENUE PAR L'INNOVATION

Lauréat du Prix de l'Innovation 2024, décerné par la Société Française de Radiologie (SFR), ONYX illustre la stratégie d'innovation de DMS Group et son ambition de proposer des solutions différenciantes à forte valeur ajoutée technologique.

Son développement s'inscrit dans le cadre du projet MC2 de DMS Group , qui vise à développer de nouvelles solutions d'imagerie haut de gamme, fabriquées en France. Le projet MC2 bénéficie notamment d'un financement par le gouvernement français dans le cadre du Plan de Relance pour l'industrie - secteurs stratégiques, et du Programme d'investissements d'avenir (PIA).

Au-delà de ses propres réseaux commerciaux, DMS Group prévoit également de proposer ONYX à plusieurs partenaires industriels dans le cadre de collaborations en marque blanche, renforçant ainsi son positionnement d'acteur clé de la chaîne de valeur mondiale en imagerie médicale.

Avec le lancement commercial d' ONYX , DMS Group renforce son offre en radiologie et soutient sa dynamique de croissance à l'international. Le Groupe confirme ainsi sa volonté d'accélérer le déploiement de solutions innovantes et à forte valeur technologique sur ses marchés stratégiques.

DMS Group confirme sa stratégie fondée sur l'innovation, l'internationalisation et la montée en gamme de son offre produits. Le Groupe entend capitaliser sur le lancement commercial d' ONYX afin d'accélérer son développement sur ses marchés prioritaires et de poursuivre l'amélioration progressive de son profil de croissance et de rentabilité.

Samuel Sancerni, Président-Directeur général de DMS Group, commente :

« L'obtention de la certification MDR pour ONYX constitue une étape majeure pour DMS Group. Ce lancement vient concrétiser plusieurs années d'investissement en R&D autour d'une plateforme particulièrement innovante et différenciante. ONYX dispose d'atouts technologiques et commerciaux forts qui nous permettent d'adresser un marché mondial dynamique et porteur.

Avec ONYX, nous proposons une nouvelle génération d'équipements alliant mobilité, ergonomie, intelligence logicielle et IA, répondant pleinement aux nouvelles attentes des établissements de santé. Cette nouvelle génération de mobile de radiologie constitue ainsi un important levier de croissance et de création de valeur pour le Groupe dans les années à venir. »

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

15/06/2026 Assemblée générale

Assemblée générale 20/07/2026 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2 trimestre 2026 28/09/2026 Résultats semestriels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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