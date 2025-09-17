DMS GROUP : DMS GROUP : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 16 septembre 2025

Diagnostic Medical Systems (Euronext Paris – ISIN : FR0012202497 – mnémo : ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS) publie conformément aux articles L. 225-73-1 du code de commerce, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 16 septembre 2025 - 18h00 :
|Date
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote
|16 septembre 2025
|26 686 791
|Droits de vote théoriques
|27 704 352
|Droits de vote exerçables
|26 944 882
La période d'exercice des Bons de Souscription d'Actions (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS), attribués le 13 juin 2023 et arrivant à échéance le 12 septembre 2025, étant désormais close, DMS Group ne dispose plus d'instrument financier dilutif.
À PROPOS DE DMS GROUP
DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme, dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.
