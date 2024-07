DMS GROUP : DMS GROUP : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024.

Le 18 juillet 2024 – 17h45

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

Accélération de la dynamique commerciale au 2 e trimestre : +21% à 13 M€

Perspectives 2024 : poursuite de la trajectoire, avec une croissance dynamique attendue et une amélioration du taux de marge brute

Le 18 juillet 2024 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste de l' imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie , publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er semestre 2024.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS - (en millions d'euros) 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 9,9 10,1 -2% Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 13,0 10,7 +21% Total Chiffre d'affaires du 1 er semestre 22,9 20,8 +10% dont Radiologie 18,1 16,6 +9% dont Ostéodensitométrie 4,8 4,2 +14%

DMS Group publie un chiffre d'affaires de 22,9 M€ au titre du 1 er semestre 2024, en progression de 10% par rapport au 1 er semestre 2023, dont :

47% de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et

53% de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Après un 1 er trimestre stable, impacté ponctuellement par une cyberattaque [1] , l'activité a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale au cours du 2 e trimestre, affichant une croissance du chiffre d'affaires de 21% à 13,0 M€.

Cette bonne performance est portée par les deux activités du Groupe :

L'activité Radiologie progresse de 22% à 10,8 M€ sur le 2 e trimestre (+9% à 18,1 M€ sur le semestre, soit 79% du chiffre d'affaires).

progresse de 22% à 10,8 M€ sur le 2 trimestre (+9% à 18,1 M€ sur le semestre, soit 79% du chiffre d'affaires). L'activité Ostéodensitométrie progresse pour sa part de 20% à 2,2 M€ (+14% à 4,8 M€ sur le semestre, soit 21% du chiffre d'affaires).

Faits marquants du trimestre

Signature d'un accord-cadre avec le secteur hospitalier au Danemark

Solutions for Tomorrow, filiale du groupe DMS, en collaboration avec son partenaire commercial Santax Medico, a signé en mai 2024 un accord-cadre de 4 ans pour la fourniture de Mobiles de Radiologie au Danemark [2] .

En vertu de cet accord, tous les hôpitaux publics danois pourront se procurer leM1 de Solutions for Tomorrow pour s'équiper en mobiles de radiologie. Il s'agit d'un accord similaire aux principales centrales d'achats françaises, qui témoigne de la pertinence des offres de Solutions for Tomorrow sur le marché de la radiologie mobile haut de gamme. Les premières commandes liées à ce contrat cadre sont attendues dès cet été.

Le M1 exposé au AHRA : signature d'un accord stratégique avec Medlink Imaging, filiale de la société coréenne Vieworks

Le 11 juin 2024, DMS Group a annoncé la signature d'un accord stratégique avec Medlink Imaging visant à commercialiser les solutions de radiologie mobile M1 de Solutions for Tomorrow sur le marché américain. Medlink Imaging, capable de de couvrir commercialement l'ensemble des États américains, garantit une distribution et un support optimal pour les solutions de radiologie disponibles dans son portefeuille.

Avec plus de 1.200 unités vendues annuellement, le marché américain est le plus dynamique au monde. Cette collaboration marque donc une étape importante pour DMS Group et va lui permettre de renforcer sa présence sur un territoire clé pour les solutions d'imagerie médicale mobiles motorisées.

Medlink Imaging exposera le M1 au salon AHRA ( American Healthcare Radiology Adminsitrators ) qui se tiendra en août 2024 à Orlando, et débutera sa commercialisation après l'intégration des capteurs de Vieworks et l'accord de la FDA, probablement dès le 4 e trimestre 2024.

Lancement officiel de la solution de radiologie Xavion par Canon Medical Systems Europe

L' European Congress of Radiology (ECR), qui s'est tenu en mars 2024, a été l'occasion pour Canon Medical Systems Europe de lancer officiellement la commercialisation de la table Xavion à l'échelle européenne. Cette table de radiologie a été développée spécialement pour Canon en marque blanche. Les premières ventes et les premières installations ont eu lieu au cours du 2 e trimestre.

Perspectives 2024 : poursuite de la trajectoire de croissance et amélioration du taux de marge brute

DMS Group dispose d'une bonne visibilité sur le second semestre de l'exercice, basée sur une organisation structurée pour accompagner le lancement des nouveaux produits en développement, et la montée en puissance progressive de l'activité :

Le plan de recrutement dédié à la mise en œuvre de la feuille de route Imaging 2027 est désormais implémenté. L'effectif à périmètre constant au 30 juin 2024 (hors Solutions For Tomorrow) est de 131 collaborateurs (vs 121 personnes au 30 juin 2023), et l'effectif total intégrant Solutions For Tomorrow s'élève à 148 collaborateurs au 30 juin 2024.

L'enrichissement de la gamme de produits se poursuit : Onyx, un nouvel équipement mobile de radiologie basé sur une technologie innovante de Carbon Nano Tube (CNT) sera présenté au JFR (journées françaises de radiologie) en octobre 2024.

Conformément au plan annoncé , les efforts d'investissement R&D se poursuivront jusqu'au 3 e trimestre 2025 afin de consolider la gamme de produits et d'assurer la réalisation du plan stratégique.

Enfin, les synergies déployées à l'occasion de l'intégration de Solutions For Tomorrow porteront leurs fruits comme prévu à compter du second semestre 2024. Sa gamme d'équipements mobiles devrait contribuer significativement aux revenus du Groupe dès le 4 e trimestre, avec une accélération programmée en 2025.

Compte tenu de ce début d'année réussi, DMS Group est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice. Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une augmentation du taux de marge brute de 2 à 3 %.

Cette trajectoire s'inscrit dans le cadre du plan Imaging 2027 qui prévoit une montée en puissance de l'activité à compter de 2025 et le renforcement de la profitabilité du Groupe grâce à l'enrichissement de la gamme de produits et la part croissante de l'Ostéodensitométrie au sein du mix produit.

À l'horizon de 2027 , DMS group confirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 70 M€ (à périmètre constant), associé à une marge d'EBITDA de 14% (cf. présentation du plan stratégique Imaging 2027).

VISIOCONFÉRENCE - RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

Mercredi 24 juillet 2024 à 9h30 - POUR VOUS INSCRIRE : cliquez ici

Nos prochains rendez-vous :

24 juillet 2024 à 9h30 Visioconférence Chiffre d'affaires semestriel 2024 (actionnaires individuels et Institutionnels) 6 septembre 2024 Visite de site DMS Group (actionnaires individuels et Institutionnels) 7 octobre 2024 (nouvelle date) Communiqué Résultats semestriels 2024 17 octobre 2024 Communiqué Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2024 16 janvier 2025 Communiqué Chiffre d'affaires annuel 2024

À propos de DMS Group

DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

