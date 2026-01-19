 Aller au contenu principal
DMS Group dévoile un chiffre d'affaires annuel record
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 18:25

DMS Group a vu son chiffre d'affaires bondir de 17%, à 15,4 millions d'euros, au quatrième trimestre 2025. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie se sont appréciés de 9%, à 50 millions d'euros.

La société a précisé qu'il s'agissait d'un niveau annuel historique, avec une répartition égale entre les deux divisions. DMS Group enregistre un troisième exercice consécutif de progression soutenue de son activité, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 35 millions d'euros en 2022, à 50 millions d'euros fin 2025.

DMS Group précise que sa performance est d'autant plus remarquable qu'elle a été effectuée dans un contexte de marché de l'imagerie médicale plus attentiste depuis le printemps, impacté pour le contexte politique national et les turbulences géopolitiques internationales.

Pour 2026, l'international devrait être, comme en 2025, le principal contributeur à la croissance du groupe avec notamment de nouvelles livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine sur le premier semestre. DMS Group compte également sur la poursuite de sa bonne dynamique commerciale en Amérique du Nord, grâce à des accords de marque blanche, la montée en puissance des collaborations historiques, et à un accord-cadre au Danemark prévoyant la livraison de 20 à 30 unités de solution de radiologie !M1 sur 4 ans à compter de 2026.

