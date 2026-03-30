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DMS Group : Des moyens supplémentaires pour #Imaging 2030
information fournie par EuroLand Corporate 30/03/2026 à 10:31

Nouveau financement auprès de la BEI


DMS Group annonce la mise en place d’une ligne de financement, en trois tranches, pouvant atteindre 20 M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du programme InvestEU. Cette opération s’inscrit clairement dans une logique de financement de la croissance et du plan stratégique #Imaging 2030, avec un accent mis sur l’accélération de l’industrialisation et le renforcement du pipeline produits.


La structure du financement combine une dette amortissable sur six ans, à un taux fixe de 5% dont une partie est capitalisée, ainsi que des bons de souscription d’actions attachés à chaque tranche. Le management insiste sur le positionnement de la BEI comme un acteur strictement financier, sans droit de regard sur la stratégie, mais avec un suivi des investissements réalisés. Les covenants restent standards, centrés sur des ratios d’endettement, ce qui ne suggère pas de contrainte excessive à ce stade.



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Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.

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