DMS Group : Croissance au T3 malgré un marché européen sous tension

Chiffre d’affaires 9 mois

DMS Group a publié hier un chiffre d’affaires cumulé de 34,5 M€ sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, en progression de +5% y/y mais inférieur à nos attentes. Cette performance a été portée par l’activité Radiologie qui progresse de +8% y/y à 27,7 M€.

Géographiquement, la dynamique est tirée par l’Amérique du nord, dont le CA atteint 5,1 M€ réalisé (+93% y/y). Cette bonne performance découle de la montée en puissance des partenariats commerciaux avec Carestream, Fuji et Medlink. Parallèlement, la région Moyen-Orient poursuit sa forte expansion avec une progression de +80% à 2,3 M€.

Le management reste optimiste pour la fin d’année, qui devrait continuée d’être stimulée par le contrat Ukraine et les ventes hors Europe.

La radiologie toujours en croissance

Sur 9 mois, l’activité Radiologie enregistre une progression de +8% y/y à 34,5 M€. Le T3 2025 a été particulièrement dynamique, avec une croissance trimestrielle de +15,8% (8,8 M€), grâce au démarrage effectif du contrat ukrainien, dont 2 lots sur 10 ont déjà été livrés. Sur la base prorata du contrat ukrainien, nous considérons donc qu’à périmètre constant l’activité Radiologie a été en décroissance sur le trimestre, mais surperforme largement le marché européen, marqué par une forte contraction de l’activité.

Perspectives & estimations

Le management anticipe une fin d’année toujours dynamique, qui devrait être une nouvelle fois soutenue par les livraisons de mobiles de radiologie en Ukraine ainsi que par la croissance des ventes hors Europe.

Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours à 2,0€.