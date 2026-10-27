DMS GROUP : CONTRAT POUR LA LIVRAISON DE 15 MOBILES DE RADIOLOGIE !M1 À L'AUTORITÉ DE SANTÉ DU GROENLAND

Livraison des équipements d'ici la fin de l'année 2026

Contrat représentant un chiffre d'affaires facturé de 1,5 M€ au 4 ème trimestre

27 octobre 2026 – 7h30 – Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, annonce, en partenariat avec Santax Medico, son distributeur pour les pays nordiques, la sélection de sa solution mobile de radiologie !M1 dans le cadre du programme de renouvellement des équipements d'imagerie de l'autorité de santé du Groenland.

Ce contrat porte sur 15 systèmes de radiologie haut de gamme, chacun associant un mobile de radiologie motorisé !M1, deux détecteurs Canon Inc. et un support vertical pour détecteur. Après la livraison d'un premier équipement, les 14 autres ensembles seront livrés d'ici la fin de 2026. Ce contrat représente un chiffre d'affaires facturé au 4 ème trimestre d'un montant de 1,5 M€.

MOBILE DE RADIOLOGIE !M1 : UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX ENJEUX D'ACCÈS AUX SOINS DANS LES TERRITOIRES ISOLÉS

Ces solutions !M1 sont destinées à équiper 15 établissements de santé répartis sur le territoire du Groenland, de Qaanaaq au nord à Nanortalik au sud. Dans un environnement marqué par l'éloignement des établissements et les difficultés de déplacement, ce déploiement permettra de renforcer les capacités locales de radiologie et de rapprocher les patients des centres d'examens.

Par sa mobilité, sa compacité et son autonomie, le !M1 est particulièrement adapté aux besoins des structures de soins isolées. Associé à deux détecteurs et à un support vertical, il offre une configuration polyvalente pour les examens au lit du patient comme pour les acquisitions d'imagerie en position debout. Ce déploiement illustre sa contribution au maillage territorial des soins et à l'accès à l'imagerie au-delà des grands centres hospitaliers. Sa technologie de batterie X-tech Cell ® innovante garantit un fonctionnement fiable sur la durée, tout en limitant les contraintes d'alimentation électrique.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU !M1 À L'INTERNATIONAL, NOTAMMENT AUX ÉTATS-UNIS

Ce marché s'inscrit dans la poursuite du développement commercial du !M1, après l'obtention d'un contrat majeur en 2025 auprès des autorités ukrainiennes. Il s'inscrit dans la continuité du partenariat avec Santax Medico, avec lequel DMS Group avait annoncé en 2024 un accord-cadre au Danemark pour la fourniture de mobiles de radiologie aux hôpitaux publics danois et prévoyant la livraison de 20 à 30 unités de la solution !M1 sur 4 ans.

Le retour d'expérience positif des installations réalisées au Danemark a joué un rôle déterminant dans le choix des solutions !M1 pour le Groenland. Cette nouvelle référence concrétise ainsi la capacité du Groupe et de son partenaire à s'appuyer sur les déploiements existants pour développer de nouveaux marchés.

DMS Group poursuit également le développement commercial du !M1 outre-Atlantique : en 2025, le Groupe a obtenu l'homologation de la FDA ( Food and Drug Administration ) pour la commercialisation de la solution de radiologie mobile !M1 sur le marché américain et conclu des accords de distribution avec Medlink Imaging et PI Healthcare Solutions (filiale du groupe coté coréen JPI Healthcare) pour la distribution du !M1 aux États-Unis. Le marché américain, qui est le plus dynamique pour les solutions d'imagerie médicale mobile haut de gamme, représente plus de 1 200 unités vendues par an.

À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, tant pour la qualité de ses solutions que pour sa flexibilité, son ingéniosité et ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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