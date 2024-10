DMS Group confirme ses objectifs pour 2027 malgré la baisse de l'Ebitda au 1er semestre

(AOF) - La situation financière de DMS Group est maitrisée avec des capitaux propres de 12,4 millions d'euros au 30 juin 2024 et une trésorerie disponible de 2,1 millions d'euros. Le spécialiste du diagnostic confirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 70 millions d'euros (à périmètre constant) à l’horizon 2027, associé à une marge d'Ebitda de 14%. DMS Group a réalisé une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2024 à 22,9 millions d'euros.

La perte nette part du groupe atteint 1,4 million d'euros, contre un résultat positif de 3,8 millions il y a un an.

DMS Group publie un Ebitda de 0,9 million d'euros contre 1,9 million il y a un an et l'explique "principalement" par un plan de recrutement, les investissements en R&D, l'élargissement de la gamme de produits et "les coûts liés au renforcement de l'infrastructure IT mis en place à la suite de la cyberattaque du 2 février 2024".

