DMS GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026 : 10 M EUR

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2026 : 10 M€

Ralentissement conjoncturel de l'activité au 1 er trimestre - Reprise de la croissance attendue dès le 2 ème trimestre

Confirmation des perspectives annuelles : surperformer le marché de l'imagerie médicale en réalisant une nouvelle année de croissance de l'activité dans un marché temporairement impacté par le contexte mondial

21 avril 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2026 (du 1 er janvier au 31 mars 2026).

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ 2026 2025 Variation Chiffre d'affaires 1 er trimestre 10,0 10,9 -8% dont Radiologie 8,1 8,6 -5% dont Ostéodensitométrie 1,9 2,3 -20%

Au 1 er trimestre 2026, DMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 10,0 M€, en repli de -8% par rapport au 1 er trimestre 2025.

Dans un marché extrêmement complexe internationalement et après un 4 ème trimestre 2025 record, le début de l'année 2026 est marqué par un repli ponctuel de l'activité de DMS Group.

Cette évolution trimestrielle ne préjuge néanmoins pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires attendu en croissance au 2 ème trimestre 2026 et sur l'ensemble de l'exercice 2026.

LÉGER REPLI EN RADIOLOGIE, MAIS PROGRESSION DES VENTES EN MARQUE PROPRE

Au 1 er trimestre 2026, la division Radiologie a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 M€ (vs. 8,6 M€ un an plus tôt), en léger repli de -5% (représentant -0,5 M€).

Au cours du trimestre, DMS Group a procédé à la livraison d'un seul lot de mobiles de radiologie (contre 3 lots expédiés au 4 ème trimestre 2025) dans le cadre du contrat pour la fourniture de 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », signé en mars 2025 pour un montant total 11 M€. À fin mars 2026, 6 lots ont été livrés dans le cadre de ce contrat sur un total de 10 lots.

Le trimestre est également marqué par une activité en marque blanche moins soutenue : 50% de l'activité trimestrielle réalisée via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health) contre 68% au 1 er trimestre 2025. À l'inverse, il convient de souligner la progression des ventes en marque propre (50% de l'activité trimestrielle contre 32% l'an dernier), avec notamment la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum en Amérique du Sud.

1 ER TRIMESTRE PEU SIGNIFICATIF EN OSTÉODENSITOMÉTRIE

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 1,9 M€ (vs. 2,3 M€ un an plus tôt), soit un recul de -0,4 M€.

Après une fin d'année particulièrement dynamique (+36% de croissance au 4 ème trimestre), l'évolution du 1 er trimestre, le plus faible de l'exercice avec le 3 ème trimestre, est donc peu significative, notamment en termes de volumes, et ne remet pas en cause la trajectoire de croissance du Groupe, seul fabricant européen d'équipements d'ostéodensitométrie, pour la suite de l'exercice.

ÉVOLUTIONS GÉOGRAPHIQUES

Sur le plan géographique, dans un contexte mondial perturbé au 1 er trimestre, DMS Group a tiré parti de sa couverture internationale pour aller capter les marchés en croissance (Afrique, Amérique du Sud, Océanie ou encore CEI)

Après une forte croissance au cours de l'exercice 2025 (+71% à 6,9 M€), l' Amérique du Nord s'est inscrite en repli (-0,6 M€ de chiffre d'affaires) sur le début de l'exercice (16% de l'activité au 1 er trimestre contre 20% un an plus tôt), avec une baisse ponctuelle de l'activité en marque blanche avec Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas. Parallèlement, DMS Group a réalisé de nouvelles livraisons du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging. Ce repli en Amérique du Nord est compensé par la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum, pour un montant de 0,6 M€, en Amérique du Sud . Au final, la zone Amériques enregistre un chiffre d'affaires stable au 1 er trimestre 2026.

Le marché nord-américain devrait demeurer un vecteur de croissance important pour le Groupe en 2026.

L' Europe marque un repli de -18% (54% de l'activité du 1 er trimestre contre 60% un an plus tôt), essentiellement localisé sur l'Italie, alors que les ventes en France se sont inscrites en légère croissance.

Le Moyen-Orient voit son chiffre d'affaires diminuer légèrement de -0,1 M€ (3% de l'activité au 1 er trimestre contre 4% un an plus tôt), sur cette zone qui pâtit du conflit dans le golfe persique.

PERSPECTIVES

Alors que l'activité du 1 er trimestre 2026 témoigne du ralentissement conjoncturel de ses marchés, exacerbé par le conflit au Moyen-Orient, DMS Group s'est fixé l'objectif de continuer à surperformer le marché de l'imagerie médicale en 2026 en réalisant une nouvelle année de croissance de son activité , avec l'international comme principal contributeur à cette croissance.

Le 2 ème trimestre 2026 est ainsi attendu en croissance , tant en Radiologie qu'en Ostéodensitométrie, sauf aggravation de la situation géopolitique.

Parallèlement, le Groupe travaille activement à l'accroissement de ses marges et à l'optimisation de ses coûts afin de poursuivre en 2026 l'amélioration de sa performance opérationnelle.

DMS Group attend, dans les prochaines semaines, l'autorisation de mise sur le marché de son nouveau mobile de radiologie ONYX, doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, avec des premières ventes attendues dès le 3 ème trimestre 2026.

VISIOCONFÉRENCE ACTIONNAIRES LE 22 AVRIL 2026 À 18h00

DMS Group organise une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs individuels le 22 avril 2026 à 18h00.

Cette visioconférence, animée par Samuel SANCERNI , Président-Directeur général, et Valérie PUGNALONI , Directrice administrative et financière, sera l'occasion de commenter :

L'activité, les faits marquants et les résultats financiers de l'exercice 2025,

L'activité du 1 er trimestre 2026,

trimestre 2026, Les perspectives de DMS Group.

Pour vous inscrire ou vous connecter à cette visioconférence, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

Lien d'inscription à la visioconférence DMS Group du mercredi 22 avril 2026 - 18h00

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

15/06/2026 Assemblée générale

Assemblée générale 20/07/2026 Chiffre d'affaires 2 ème trimestre 2026

Chiffre d'affaires 2 trimestre 2026 28/09/2026 Résultats semestriels 2026

Les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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