DMS Group anticipe une reprise de la croissance au second trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:26
Cette évolution trimestrielle ne préjuge néanmoins pas du niveau d'activité annuelle, avec un chiffre d'affaires attendu en croissance au deuxième trimestre 2026 et sur l'ensemble de l'exercice 2026.
Sur le plan géographique, dans un contexte mondial perturbé sur ce premier trimestre, DMS Group a tiré parti de sa couverture internationale pour aller capter les marchés en croissance (Afrique, Amérique du Sud, Océanie ou encore CEI)
Après une forte croissance au cours de l'exercice 2025 ( 71% à 6,9 MEUR), l'Amérique du Nord s'est inscrite en repli (-0,6 MEUR de chiffre d'affaires) sur le début de l'exercice (16% de l'activité au premier trimestre contre 20% un an plus tôt), avec une baisse ponctuelle de l'activité en marque blanche avec Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas.
Parallèlement, DMS Group a réalisé de nouvelles livraisons du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging. Ce repli en Amérique du Nord est compensé par la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum, pour un montant de 0,6 MEUR, en Amérique du Sud. Au final, la zone Amériques enregistre un chiffre d'affaires stable au premier trimestre 2026.
Le marché nord-américain devrait demeurer un vecteur de croissance important pour le groupe en 2026.
L'Europe marque un repli de 18% (54% de l'activité du premier trimestre contre 60% un an plus tôt), essentiellement localisé sur l'Italie, alors que les ventes en France se sont inscrites en légère croissance.
Le Moyen-Orient voit son chiffre d'affaires diminuer légèrement de -0,1 MEUR (3% de l'activité au premier trimestre contre 4% un an plus tôt), sur cette zone qui pâtit du conflit dans le golfe persique.
Alors que l'activité de ce premier trimestre 2026 témoigne du ralentissement conjoncturel de ses marchés, exacerbé par le conflit au Moyen-Orient, DMS Group s'est fixé l'objectif de continuer à surperformer le marché de l'imagerie médicale en 2026 en réalisant une nouvelle année de croissance de son activité, avec l'international comme principal contributeur à cette croissance.
Le deuxième trimestre 2026 est ainsi attendu en croissance, tant en radiologie qu'en ostéodensitométrie, sauf aggravation de la situation géopolitique.
Parallèlement, le groupe travaille activement à l'accroissement de ses marges et à l'optimisation de ses coûts afin de poursuivre en 2026 l'amélioration de sa performance opérationnelle.
DMS Group attend, dans les prochaines semaines, l'autorisation de mise sur le marché de son nouveau mobile de radiologie ONYX, doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras "zéro gravité", avec des premières ventes attendues dès le troisième trimestre 2026.
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