DMS GROUP : ACCÉLÉRATION DE LA RENTABILITÉ ET RÉSULTAT NET POSITIF AU 1ER SEMESTRE 2026

EBITDA en forte hausse de +52%, avec une marge d'EBITDA portée à 11,7% (contre 7,2%)

Résultat opérationnel courant en amélioration de +0,9 M€, bénéficiant pleinement des actions engagées en faveur de la performance opérationnelle

Résultat net semestriel positif à 0,5 M€ (contre une perte nette de -0,1 M€)

Perspectives : poursuite de l'amélioration de la rentabilité dans un contexte de marché adverse impacté par les incertitudes géo-économiques mondiales - Objectif confirmé d'une marge d'EBITDA de 14% en 2027

14 septembre 2026 – 17h45 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS) , spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses résultats semestriels 2026 (au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 14 septembre 2026. Le Rapport semestriel 2026, présentant les comptes semestriels consolidés 2026, est disponible sur le site internet dms-imaging.com , rubrique Investisseurs, Documents financiers, Rapports semestriels.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d'affaires 22,1 23,6 -6% EBITDA [1] 2,6 1,7 +52% Marge d'EBITDA 11,7% 7,2% Dotation aux amortissements & provisions (1,2) (1,2) Résultat opérationnel courant 1,4 0,5 +185% Autres produits et charges opérationnels (0,5) (0,3) Résultat opérationnel 1,0 0,2 +359% Résultat financier (0,2) (0,3) Résultat net 0,5 (0,1) +0,6 M€ Résultat net (part du groupe) 0,4 (0,2)

RECUL DE L'ACTIVITÉ EN RADIOLOGIE, PROGRESSION EN OSTÉODENSITOMÉTRIE

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'est établi à 22,1 M€, en recul de -6% par rapport au 1 er semestre 2025.

La division Radiologie a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 17,2 M€ (contre 18,9 M€ un an plus tôt), en repli de -9%, dans un marché particulièrement complexe, avec une demande attentiste en Europe, se traduisant notamment par des reports de projets ou d'appels d'offres. Ce recul de l'activité Radiologie est lié aux ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health). À l'inverse, les ventes en marque propre progressent, portées par les ventes de mobiles de radiologie « !M1 Adam » en Ukraine (livraison de 3 lots au cours du 1 er semestre), la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum en Amérique du Sud, et la hausse des ventes en Europe de l'Est, Afrique du Nord et Australie.

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 5,0 M€ (contre 4,7 M€ un an plus tôt), en progression de +6%. Seul fabricant européen d'équipements d'ostéodensitométrie, DMS Group confirme sa trajectoire de croissance pour cette division.

PROGRESSION DE +52% DE L'EBITDA SEMESTRIEL – MARGE D'EBITDA DE 11,7%

DMS Group a enregistré un EBITDA de 2,6 M€ au 1 er semestre 2026, en progression soutenue de +52% par rapport au 1 er semestre 2025. L'EBITDA s'élevait à 1,7 M€ au 1 er semestre 2025 et 0,9 M€ au 1 er semestre 2024.

La marge d'EBITDA semestrielle 2026 s'est ainsi établie à 11,7% , contre 7,2% un an plus tôt et 9,1% sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Dans un contexte de marché adverse, marqué par un repli de l'activité, cette nouvelle amélioration significative de l'EBITDA traduit les effets des actions engagées en matière de performance opérationnelle, en ligne avec les orientations et les objectifs du plan stratégique Imaging 2027.

Cette amélioration de la performance opérationnelle repose notamment sur deux volets : ( i ) une meilleure efficacité opérationnelle (amélioration continue du processus de production, optimisation des achats, etc.) permettant des gains structurels de marge brute et les synergies progressives liées à l'intégration de Solutions For Tomorrow, et ( ii ) la maîtrise des coûts et l'optimisation des contrats . À titre d'illustration de ce second volet, les charges de personnel se sont inscrites en repli de -2% sur le semestre écoulé et les charges externes se sont pour leurs part établies en repli de -9%.

Cette excellence opérationnelle permet également à DMS Group de poursuivre ses investissements à un niveau soutenu en matière de R&D pour continuer d'enrichir son offre commerciale conformément au plan #Imaging 2027 mais aussi pour préparer les développements stratégiques dans le cadre de #Imaging 2030. Au 1 er semestre 2026, DMS Group a investi 7% de son chiffre d'affaires dans la R&D (stable).

L'intégration de nouvelles solutions technologiques et d'intelligence artificielle , portées par la solution logicielle ADAM, la matérialisation des synergies avec InnoCare Optoelectronics ou encore le développement de l'arceau de bloc opératoire , dispositif clé de la thérapie guidée par l'image positionné comme un pilier du portefeuille commercial à horizon 2030, représentent des leviers importants de croissance pour le Groupe sur un horizon court à moyen terme.

Le résultat opérationnel courant progresse de +185% (+0,9 M€) au 1 er semestre 2026, pour s'établir à 1,4 M€.

Les autres produits et charges opérationnels représentent (0,5) M€, contre (0,3) M€ au 1 er semestre 2025, et sont principalement constitués des frais d'intégration de Solutions For Tomorrow et des charges (purement comptables) liées au plan d'intéressement des collaborateurs via la mise en place d'actions gratuites. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 1,0 M€ contre 0,2 M€ au 1 er semestre 2025 (+359%).

Après prise en compte d'un résultat financier de (0,2) M€ en amélioration par rapport au 1 er semestre 2025, le résultat net consolidé s'établit à 0,5 M€, contre une perte nette de (0,1) M€ au 1 er semestre 2025, confirmant, semestre après semestre, le redressement significatif de la rentabilité du Groupe.

SITUATION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE AU 30 JUIN 2026 – 1 ER VERSEMENT DE 4 M€ SUR LA LIGNE DE FINANCEMENT DE LA BEI

Au 30 juin 2026, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 21,2 M€, contre 20,7 M€ à fin 2025.

La trésorerie disponible [2] s'élevait à 4,6 M€ à l'issue du semestre (contre 8,1 M€ à fin 2025), pour des dettes financières de 15,8 M€ (hors dettes locatives IFRS 16) contre 14,9 M€ à fin 2025. Les dettes financières au 30 juin 2026 sont constituées de 12,8 M€ de dettes bancaires, de 2,6 M€ de dette factor (en diminution contre 5,3 M€ au 31 décembre 2025) et d'avances conditionnées pour 0,3 M€.

L'endettement financier net [3] (hors dettes locatives IFRS 16) s'élève ainsi à 11,2 M€ au 30 juin 2026 (contre 6,8 M€ au 31 décembre 2025). Le ratio de gearing net [4] (endettement financier net sur capitaux propres totaux) s'établit à 53% (contre 33% fin décembre 2025 et 89% fin juin 2025).

Pour rappel, début juin 2026 [5] , DMS Group a reçu le versement d'un financement de 4 M€ de la Banque Européenne d'investissement (BEI), dans le cadre de la ligne de financement d'un montant total de 20 M€ accordée par la BEI, avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme InvestEU.

Ce financement constitue une étape structurante majeure pour le Groupe et vient soutenir son programme d'innovation à long terme portant sur la future génération de solutions innovantes d'imagerie médicale destinées aux marchés européens et internationaux. Il contribuera également à renforcer les capacités industrielles du groupe et à accompagner le lancement commercial des nouvelles solutions d'imagerie entre 2026 et 2030. Les dépenses associées à ces investissements seront principalement engagées en France.

Les principaux termes de cette ligne de financement, intégrant les modalités d'émission des bons de souscription d'actions (BSA) au bénéfice de la BEI en tant que rémunération complémentaire de ce financement, figurent dans les communiqués de presse du 1 er juin 2026 et du 27 mars 2026, disponibles sur le site internet de DMS Group. L'ensemble des caractéristiques de ce financement, y compris ses principales modalités contractuelles, sont intégralement présentées dans le Rapport semestriel 2026, disponible sur le site internet de DMS Group.

PERSPECTIVES

Les résultats du 1 er semestre 2026 confirment la trajectoire de croissance rentable engagée par le Groupe dans le cadre de son plan stratégique #Imaging 2027. Cette dynamique s'appuie sur des fondamentaux solides : une organisation renforcée, une situation financière assainie, des partenariats stratégiques de premier plan et une offre de solutions pleinement en phase avec les besoins du marché.

Grâce aux actions engagées pour améliorer durablement sa performance opérationnelle et maîtriser sa structure de coûts, le Groupe a atteint au 1 er semestre 2026 des niveaux de marge et de rentabilité opérationnelle historiques , lui permettant également de renouer avec un résultat net semestriel positif .

En dépit de vents contraires (ralentissement conjoncturel de ses marchés conduisant à des reports de projets ou d'appels d'offres, conflits géopolitiques allongeant les délais de décision et de livraison, etc.), DMS Group entend maintenir cette trajectoire d'amélioration de la rentabilité au cours des prochains mois et confirme son objectif d'une marge d'EBITDA de 14% dans le cadre du plan #Imaging 2027 .

Sur le plan de l'activité, le retour à la croissance du marché de l'imagerie médicale reste conditionné à l'apaisement des tensions géopolitiques et à l'amélioration de la conjoncture internationale et française. En l'absence d'amélioration notable du cours de l'été, l'activité au 3 ème trimestre 2026 témoigne du ralentissement conjoncturel des marchés. Dans ce contexte, l'exercice 2026 devrait marquer une pause dans la croissance de l'activité (après une hausse très significative du chiffre d'affaires passé de 35 M€ à 50 M€ entre 2022 et 2025) mais avec une rentabilité qui devrait continuer de s'améliorer sous l'effet des actions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, dans le sillage du 1 er semestre 2026.

À plus long terme, dans un marché de l'imagerie médicale qui demeure structurellement porteur, soutenu par des tendances de fond puissantes et durables (vieillissement de la population, augmentation des besoins de diagnostics, innovations technologiques et utilisation croissante de l'IA, etc.), la proposition de valeur de DMS Group demeure pertinente avec des technologies qui répondent aux enjeux majeurs de transformation des systèmes de santé dans le monde. L'objectif de DMS Group demeure de surperformer le marché de l'imagerie médicale sur le long terme , en s'appuyant notamment sur les leviers de croissance suivants :

la poursuite de la dynamique commerciale à l'international, et notamment en Amérique du Nord portée par les accords de marque blanche et l'accélération des ventes du mobile de radiologie !M1 (avec Medlink Imaging et JPI Healthcare Solutions) ;

portée par les accords de marque blanche et l'accélération des ventes du mobile de radiologie !M1 (avec Medlink Imaging et JPI Healthcare Solutions) ; la montée en puissance des collaborations historiques OEM avec Fujifilm Healthcare et Canon Medical Systems Europe ;

avec Fujifilm Healthcare et Canon Medical Systems Europe ; le développement commercial de la nouvelle solution ONYX , mobile de radiologie doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération, qui a obtenu en juin 2026 la certification MDR (Medical Device Regulation), nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux, ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen à compter du 2 nd semestre 2026.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS * :

19/10/2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2025, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 50 M€, dont plus de 80% à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

CONTACTS DMS GROUP

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

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Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr

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Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr

[1] EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, avant dotations pour dépréciation des actifs circulants (créances et stocks) et avant dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.

[2] La trésorerie disponible au 30 juin 2026 est constituée de 4,3 M€ de Trésorerie et équivalents de trésorerie et de 0,3 M€ d'autres actifs financiers courants constitués de la garantie de dette factor.

[3] Endettement financier net = Trésorerie disponible – Dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16)

[4] Gearing net = endettement financier net / capitaux propres consolidés

[5] Communiqué de presse du 1 er juin 2026 : DMS GROUP REÇOIT 4 M€ DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, 1 ER VERSEMENT DU FINANCEMENT TOTAL DE 20 M€