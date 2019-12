DMS : Essai clinique sur l'arthrose : efficacité de l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses supérieure à l'acide hyaluronique sur l'ensemble des cinq critères

DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) consacrée aux biotechnologies et spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes pour l'utilisation du tissu adipeux en médecine, constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) et de ses filiales, poursuit la valorisation de ses travaux sur l'utilisation des cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose.

Pour rappel, DMS Biotech a conduit une étude clinique pilote visant à évaluer la faisabilité et le potentiel thérapeutique de l'injection intra-articulaire de cellules adipeuses prélevées et traitées à l'aide de l'une de ses solutions techniques. Les inclusions, les injections et le suivi des patients ont été réalisés de mars 2017 à avril 2019. Les mois suivants ont ensuite été consacrés au monitoring des données (contrôle de la qualité des données par un prestataire externe) et à l'analyse statistique de ces dernières. Le rapport final de l'étude, qui sera remis au comité d'éthique ayant autorisé l'étude, est en cours de finalisation par les médecins investigateurs, tout comme la rédaction de l'article scientifique détaillant la méthodologie et les résultats obtenus. L'article sera ensuite soumis à une ou plusieurs revues médicales spécialisées pour publication. Cet article vise à donner des données complémentaires sur les résultats précédemment communiqués (lire le communiqué du 22 mai 2019).

Méthodologie de l'essai clinique : évaluation de l'efficacité du traitement

L'étude en question était un essai clinique multicentrique, randomisé, contrôlé, qui a pour objectif d'évaluer la sécurité et l'efficacité de l'injection intra-articulaire de 6 ml de cellules adipeuses (TA), en comparaison de l'injection intra-articulaire de 6 ml d'acide hyaluronique (AH), chez des patients atteints d'arthrose du genou.

Quarante patients ont été randomisés en deux groupes de traitement : 20 dans le groupe TA (nouveau traitement), 20 dans le groupe HA (groupe contrôle). Le Synvisc-One®(Hylane G-F 20) a été choisi comme comparateur car il s'agit d'un acide hyaluronique de haut poids moléculaire, décrit comme étant plus efficace que d'autres acides hyaluroniques de bas poids moléculaire.

Après avoir reçu leur injection, les patients ont fait l'objet d'un suivi régulier (visites à 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois après injection) permettant d'évaluer l'effet des traitements dans le temps. Pour évaluer l'efficacité des traitements, le score KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) a notamment été utilisé. Ce score, obtenu par l'intermédiaire d'un questionnaire rempli par le patient, comprend un total de cinq sous-scores (chacun étant noté sur 100) : (i) douleur, (ii) autres symptômes, (iii) fonction lors des activités de vie quotidienne (ADL), (iv) fonction lors d'activités sportives et de loisirs (Sport/Rec) et (v) qualité de vie (QoL). Un score sur 100 peut également être obtenu en faisant la moyenne de ces 5 sous-scores (100 étant le meilleur score, 0 étant le pire). Des données complémentaires concernant la douleur (via une échelle visuelle analogique) et les évènements indésirables ont également été recueillis.

Injection de cellules adipeuses : réduction de la douleur, amélioration de la fonction et de la qualité de vie

Les résultats de l'étude sont positifs en ce qui concerne la technique de prélèvement, de traitement et de réinjection des cellules adipeuses : la technique est rapide, peu invasive et appréciée des patients. Les médecins ont pu facilement être formés et maîtriser cette technique. L'injection de cellules adipeuses permet également une reprise immédiate des activités quotidiennes et présente une bonne sécurité.

En termes d'efficacité, l'injection de ces cellules adipeuses permet de réduire la douleur et d'améliorer la fonction et la qualité de vie des patients. En effet, la moyenne du score total KOOS dans le groupe TA est passée de 38,17 avant injection à 62,32 et 65,16, à 6 et 12 mois post-injection respectivement ; soit une augmentation moyenne de 24,35 à 1 an (+63,8% en valeur relative).

Enfin, en ce qui concerne la durée de l'efficacité des traitements, l'effet de l'injection de cellules adipeuses se maintient dans le temps et est toujours présent 1 an après l'injection chez les patients répondeurs, alors que l'effet de l'acide hyaluronique diminue progressivement. Ces résultats ne sont toutefois pas statistiques du fait du faible nombre de patients.

Une alternative aux traitements existants

L'injection de cellules adipeuses pourrait ainsi représenter une alternative aux injections d'acides hyaluroniques (déremboursées en France en 2017) et permettre de retarder, voire même d'éviter, le recours à la pose d'une prothèse articulaire. Ces résultats offrent également des perspectives intéressantes pour les patients ne pouvant pas être opérés de fait de trop nombreuses comorbidités.

Ces résultats positifs permettent à DMS Biotech d'initier des collaborations avec des équipes médicales et de lancer des discussions avec les autorités compétentes française et internationales, ainsi qu'avec des associations de patients.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

