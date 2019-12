DMS : DMS Group et Fujifilm Europe annoncent un nouvel accord pour la fabrication et la commercialisation de solutions de salles de radiologie

Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) et Fujifilm Europe sont heureux d'annoncer, à l'occasion de la 105ème édition du congrès RSNA (Radiology Society of North America) qui se déroule du 1er au 6 décembre 2019 à Chicago (Etats-Unis), un nouvel accord pour la fabrication et la commercialisation, en Europe, des solutions de salles de radiologie télécommandées à capteur plan dynamique (DRF - Digital Radiography and Fluoroscopy), développées par DMS Imaging, division imagerie médicale de DMS Group.

Ces solutions, basées sur les tables de radiologies Platinum et Optima DRF conçues par DMS Imaging, seront commercialisées par Fujifilm Europe sous les noms FDX Visionary RF et FDX Visionary RF Premium.

En vertu de l'accord conclu en mars 2017, DMS Imaging collaborait déjà avec Fujifilm Europe à travers l'intégration de la technologie BiomodTM au sein de la solution

D-EVOTM GL de Fujifilm, et la commercialisation par Fujifilm des solutions d'ostéodensitométrie développées par DMS Imaging à travers le monde.

Masaharu Fukumoto, Président de Fujifilm France, déclare :

« Nous sommes très heureux de la signature de ce nouvel accord qui renforce la collaboration commerciale et industrielle initiée en 2017 entre DMS Group et Fujifilm Europe. Au regard de la qualité technologique des tables de radiologie conçues par DMS Imaging, tous les ingrédients nous semblent être réunis pour dupliquer, en matière de radiologie, le large succès rencontré par les solutions d'ostéodensitométrie commercialisées sous le nom de marque "Visionary" par Fujifilm Europe également conçues par DMS Imaging.»

Lire le communiqué de presse du 2 mars 2017 : DMS Group et Fujifilm Europe concluent deux accords commerciaux et industriels en imagerie médicale et ostéodensitométrie.

Un premier succès commercial majeur en France auprès du Groupe Vidi

Vidi, premier réseau national de centres d'imagerie médicale en France avec 40 centres de radiologie implantés sur l'ensemble du territoire regroupant près de 700 radiologues et totalisant 5 millions de patients par an, a référencé les tables de radiologie FDX Visionary RF et FDX Visionary RF Premium de Fujifilm Europe, conçues par DMS Imaging.

Les 1ères ventes issues de ce nouveau partenariat seront livrées au cours du 1er trimestre 2020.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts :

DMS Group

Jean-Paul ANSEL

Président Directeur-général

04 67 50 49 00 ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES

Relations Investisseurs

01 53 67 36 92 ACTUS FINANCE

Alexandra PRISA

Relations Presse

01 53 67 36 90