DMS: contrat de 11 millions d'euros conclu avec l'Ukraine









(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de 11 millions d'euros pour la livraison de 120 mobiles de radiologie d'urgence en Ukraine.



Le contrat conclu avec les autorités ukrainiennes doit s'échelonner sur une durée de 12 mois, avec de premières livraisons attendues dans le courant du deuxième ou troisième trimestre 2025.



L'accord s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les capacités de diagnostic en Ukraine par le biais du fonds pour la résilience économique de l'Ukraine récemment mis en place par la France.



Ce fonds, doté d'un budget de 200 millions d'euros, est destiné à financer des projets d'urgence dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'eau, la santé, les infrastructures et le déminage.



Autour de 12h00, le titre perdait autour de 0,5% après avoir bondi de presque 12% dans le courant de la matinée.





