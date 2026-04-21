DMS: chiffre d’affaires T1 à 10 millions EUR, en baisse de 8% sur un an

* DMS a publié un chiffre d’affaires consolidé de 10 millions EUR au T1 2026, en baisse de 8% sur un an. * Revenus radiologie: 8,1 millions EUR, recul de 5%. * Revenus densitométrie osseuse: 1,9 million EUR, baisse de 20%. * Europe: activité en baisse de 18%, 54% du chiffre d’affaires trimestriel contre 60% un an plus tôt. * Anticipe un retour à la croissance au T2 2026; confirme viser une nouvelle année de croissance en 2026 malgré un ralentissement cyclique. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. DMS - Diagnostic Medical Systems SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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