 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DMS: chiffre d’affaires T1 à 10 millions EUR, en baisse de 8% sur un an
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:50

* DMS a publié un chiffre d’affaires consolidé de 10 millions EUR au T1 2026, en baisse de 8% sur un an. * Revenus radiologie: 8,1 millions EUR, recul de 5%. * Revenus densitométrie osseuse: 1,9 million EUR, baisse de 20%. * Europe: activité en baisse de 18%, 54% du chiffre d’affaires trimestriel contre 60% un an plus tôt. * Anticipe un retour à la croissance au T2 2026; confirme viser une nouvelle année de croissance en 2026 malgré un ralentissement cyclique. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. DMS - Diagnostic Medical Systems SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/8AD0D5399AEB40F3CF7B10150FD5A3B723C68F9B

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DMS
1,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank