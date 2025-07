DMS: accord de principe avec InnoLux Corporation information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems annonce la signature, en date du 2 juillet, d'un accord de principe définissant les contours d'un investissement stratégique avec le groupe taiwanais InnoLux Corporation et sa filiale InnoCare Optoelectronics Corporation.



Cet accord définit les grandes lignes d'un programme potentiel d'investissement, pouvant atteindre jusqu'à 10 millions d'euros, après une première tranche de deux millions qui serait réalisée par voie d'augmentation de capital réservée, au prix de 1,19 euro par action.



La réalisation de cette première tranche reste soumise à la signature des accords définitifs. Des tranches supplémentaires pourraient suivre, sous réserve de la définition conjointe et de l'alignement des objectifs stratégiques entre DMS Group et les investisseurs.





