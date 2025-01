DLSI: une nomination au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Le groupe de services en ressources humaines DLSI indique que son conseil de surveillance, réuni ce jeudi, a décidé de nommer Anne-Marie Rohr en qualité de membre du conseil, en remplacement de Laurent Lutz qui a remis sa démission au 31 décembre 2024.



Véronique Lutz, vice-présidente, a par ailleurs transmis sa démission au président du conseil de surveillance au 31 janvier 2025. Ainsi, le conseil de surveillance se compose désormais d'Anne Matta (épouse Doudot), Anne-Marie Rohr et Jean-Marie Nantern.





