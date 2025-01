DLSI: restructuration de l'actionnariat de la société information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Anna Doudot a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société

D.L.S.I. et ne plus détenir aucune action de cette société.



Par ailleurs, Thierry Doudot a déclaré avoir franchi en hausse les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société D.L.S.I. et détenir 64,89% du capital et 74,62% des droits de vote de D.L.S.I.



Ces franchissements de seuils résultent d'une réorganisation actionnariale de la société D.L.S.I., à l'occasion d'une opération de donation effectuée par l'actionnaire majoritaire de la société.





