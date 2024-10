Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DLSI: croissance de plus de 3% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - DLSI annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance de 3,2% à 54,4 millions d'euros au troisième trimestre 2024, portant le cumul sur neuf mois à plus de 157,2 millions, en hausse de 3,5% en données totales, mais en repli de 5,8% en organique.



Si l'environnement actuel reste difficile, DLSI indique qu'il 'va poursuivre la mise en place d'actions de performance ciblées en adaptant ses charges opérationnelles et ses investissements, et reste confiant dans son modèle économique et sa capacité à s'adapter'.





