Djebbari confirme qu'Air France envisage de supprimer 7.600 postes

(Actualisé avec précisions, détails) PARIS, 1er juillet (Reuters) - Air France AIRF.PA prévoit de supprimer près de 7.600 postes, dont un millier dans sa filiale régionale Hop!, a confirmé mercredi le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Interrogé sur BFMTV et RMC à propos de ces chiffres révélés mardi par des sources syndicales , Jean-Baptiste Djebbari a déclaré qu'il s'agissait effectivement des "chiffres qui ont été évoqués hier en comité d'entreprise extraordinaire", en ajoutant que l'ampleur de cette restructuration envisagée d'ici 2022 dépendrait "beaucoup à la fois des dispositifs d'entreprise et de la reprise du trafic". "Nous avons demandé à la direction d'Air France d'avoir le moins de départs contraints possibles, d'avoir recours évidemment là aussi aux départs volontaires", a-t-il souligné. Ce plan de restructuration a été annoncé alors qu'Air France a obtenu fin avril une aide de sept milliards d'euros de la part de l'Etat français pour faire face à la quasi-paralysie du trafic aérien mondial provoquée par la pandémie liée au nouveau coronavirus. "Ce n'est pas sept milliards, comme je l'ai entendu, pour payer des plans sociaux, c'est sept milliards pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer les salaires à la fin du mois (...) parce que c'est nécessaire", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari en réponse aux critiques, en soulignant que "chaque mois, Air France perd des centaines de millions d'euros actuellement". La restructuration prévue du réseau court-courrier en contrepartie de ce soutien gouvernemental, avec l'abandon des vols intérieurs pour lesquels il existe une solution alternative ferroviaire de moins de 2h30 afin de réduire les émissions de CO2, va par ailleurs automatiquement se solder par la fermeture de sites de maintenance régionaux, a-t-il concédé. Avec la "contraction de 40% du réseau domestique" programmée, "il y aura trop de sites pour faire la maintenance de façon rationnelle sur le plan économique", a dit Jean-Baptiste Djebbari. Le secrétaire d'Etat a cependant refusé de préciser quels sites pourraient être concernés, en soulignant que "les choses vont s'organiser maintenant territorialement (...) en lien avec les syndicats, en lien avec les régions". (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.94%