Dixième semaine de collecte nette pour les fonds obligataires

(NEWSManagers.com) - Le succès des fonds obligataires dans le monde ne se dément pas. Ils ont enregistré leur dixième semaine de collecte nette sur la semaine au 17 juin, avec 15,4 milliards de dollars, selon le " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les fonds " investment grade " ont levé 9,6 milliards de dollars et les fonds haut rendement 2,5 milliards de dollars. Au cours de ces trois derniers mois, les fonds crédit investment grade et high yield ont affiché une collecte de 174 milliards de dollars, soit la plus forte jamais enregistrée, soulignent les analystes de BofA Global Research.

Les fonds actions, de leur côté, ont vu sortir 6,4 milliards de dollars sur la semaine au 17 juin. La situation est contrastée en fonction des classes d' actifs. Alors que les fonds actions américaines enregistrent avec 3,8 milliards de dollars leur quatrième semaine d' entrées nettes, les fonds actions européennes ont essuyé des rachats nets de 3,5 milliards de dollars, soit leur plus grosse décollecte en 13 semaines.

Les fonds monétaires ont rendu 16,4 milliards de dollars à leurs investisseurs. Mais ils restent les rois incontestés des flux de 2020, avec 1.200 milliards de dollars d' entrées nettes. Enfin, les fonds aurifères ont enregistré des souscriptions nettes " modérées " de 1,6 milliard de dollars.