Dividendes : ces secteurs d’activité qui paient le mieux

Une progression de 11% des dividendes au premier trimestre. (© Adobestock)

La dernière livraison du rapport de la société de gestion Janus Henderson sur les dividendes mondiaux prévoit une nouvelle hausse des revenus des actionnaires en 2022. Et l’année commence bien avec une progression de 11% au premier trimestre. Passage en revue des secteurs les plus généreux avec leurs actionnaires.

Où trouver les meilleurs dividendes ? Désormais incontournable, l’enquête trimestrielle réalisée par la société de gestion Janus Henderson auprès des 1.200 plus importantes sociétés mondiales en termes de capitalisation boursière fournit des pistes intéressantes pour tenter de repérer les sociétés qui rémunèrent actuellement le mieux leurs actionnaires.

Le premier enseignement du rapport daté de mai 2022 portant sur les dividendes du premier trimestre confirme la tendance haussière des versements aux actionnaires.

+11% pour les dividendes mondiaux

Sur la période, les dividendes mondiaux ont bondi de 11% pour atteindre 302,5 milliards de dollars, un nouveau record pour le premier trimestre. Et la croissance sous-jacente a été encore plus forte à 16,1%. La croissance sous-jacente tient compte des dividendes extraordinaires, des effets de change et des facteurs techniques mineurs (changements dans les indices, effets de calendrier…).

Pour les auteurs du rapport, cette solidité s’explique en partie par la poursuite de la normalisation des versements après les perturbations causées par la pandémie. Les dividendes avaient été fortement réduits au premier trimestre 2021, ouvrant la voie à une base de comparaison relativement favorable. En outre, le fort rebond économique post-pandémie qui a eu lieu dans la plupart des pays en 2021 et au début de l’année 2022 a aussi favorisé l’essor des