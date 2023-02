Dividendes (3/7) : identifiez les cibles avec soin

Il faut cibler les valeurs sur la base du dividende estimé et non passé. (© Freepik)

Les sociétés contrôlées par l’État ou appartenant au secteur de l’énergie sont souvent généreuses en matière de dividendes.

En Bourse, coexistent des sociétés qui ne distribuent pas de dividendes pour des raisons diverses (précaution, amélioration du bilan, financement de projets, etc.) avec d’autres qui, en dépit des investissements à réaliser, souhaitent fidéliser leurs actionnaires en distribuant plus du tiers de leurs profits.

Avant de se lancer, il faut donc sélectionner les cibles avec un soin particulier.

Les sociétés d'investissement immobilier cotées

Dans la catégorie des valeurs «généreuses», on trouve les sociétés d’investissement immobilier cotées (Siic). Pour pouvoir prétendre à ce statut et être exonérées d’impôt sur les sociétés, ces foncières doivent redistribuer à leurs actionnaires au moins 95% des loyers perçus et 70% des plus-values réalisées. Ce qui se traduit par des rendements élevés pour des valeurs comme Altarea Cogedim , Gecina , Icade, Klépierre ou Mercialys .

Seule ombre (fiscale) au tableau : depuis le 21 octobre 2011, il n’est plus possible de loger des actions de Siic dans un plan d’épargne en actions, mais les titres présents dans un PEA avant cette date fatidique peuvent y demeurer.

Parmi les autres valeurs à «gros dividende», on trouve les certificats coopératifs d’investissement émis par des caisses régionales du Crédit Agricole , qui offrent un rendement permettant de compenser