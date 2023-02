Dividendes (2/7) : opérez avec un courtier performant

Les tarifs des courtiers en ligne sont plus avantageux. (© DR)

Les frais de courtage se limitent à 0,25% en moyenne pour un ordre de 1 000 euros. Et les courtiers ne prélèvent pas de droits de garde.

Gérer un portefeuille dans un cadre fiscal attractif est essentiel. Mais il faut aussi pouvoir intervenir en Bourse dans des conditions optimales. Pas question d’adresser ses ordres par voie postale et débourser 2% de commission à l’achat et à la vente.

En permettant d’opérer de façon plus simple, plus rapide et moins coûteuse, grâce à Internet, les courtiers en ligne (Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, Easy Bourse, Saxo Banque, etc.) apparaissent comme les plus performants. En moyenne, les frais de courtage se limitent à 0,25% pour un ordre de 1.000 euros sur une valeur cotée sur Euronext Paris, soit 2,50 euros, selon l’Observatoire de l’AMF.

Pour un particulier investissant en direct, les tarifs des courtiers en ligne sont donc deux à trois fois moins élevés que ceux des banques de réseau. Chez ces dernières, toujours pour un ordre de 1.000 euros, le coût varie en effet de 0,49% (pour un PEA) à 0,76% (pour un compte-titres).

Quant aux droits de garde, les courtiers n'en prélèvent pas, à l'inverse des réseaux bancaires.

Mais ces frais, aussi faibles soient-ils, ne sont qu’un élément d’appréciation. Pour se décider, il faut aussi examiner les services offerts, comme l’accès à des études financières du bureau de recherche, des modules de formation ou des analyses techniques, avec des applications sur mobile, sans oublier des services d’alerte…