Diversified Energy chute suite à une offre secondaire de 108 millions de dollars

10 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Diversified Energy DEC.N ont baissé de 2,7 % à 14,33 $ avant la cloche après avoir fixé le prix d'une offre secondaire d'environ 108,4 millions de dollars au cours de la nuit ** La société basée à Birmingham, Alabama, a déclaré lundi soir que EIG Energy a vendu ~7,5 millions d'actions à 14,45 $, soit une décote de 1,9 % par rapport à la dernière vente ** La vente représente les participations restantes d'EIG; DEC a ~76,1 millions d'actions en circulation, selon le prospectus ** EIG a reçu les actions l'année dernière en contrepartie de l'acquisition de Maverick Natural Resources par DEC

** DEC, qui opère dans le bassin des Appalaches et dans les régions centrales des États-Unis, rachète 3,75 millions d'actions vendues dans le cadre de l'offre

** Citigroup est l'unique teneur de livre

** Jusqu'à lundi, les actions DEC ont augmenté de 1,7 % depuis le début de l'année et de ~30 % au cours des 12 derniers mois

** 6 des 7 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 1 comme "maintien"; PT médian $20.50, par LSEG