Divergent Technologies obtient une valorisation de 2,3 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - Divergent Technologies a annoncé lundi avoir levé 290 millions de dollars pour une valorisation de 2,3 milliards de dollars, alors que la startup de fabrication additive s'agrandit pour répondre à la demande croissante des clients du secteur de la défense.

Le tour de table, mené par Rochefort Asset Management, comprend 250 millions de dollars de capitaux propres et 40 millions de dollars de dettes. Divergent a déclaré que ces fonds permettront d'accélérer la construction de ses installations de production.

Divergent conçoit et construit du matériel qui permet essentiellement aux clients d'imprimer en 3D et d'assembler des pièces. Elle sert des clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile, notamment General Atomics, Lockheed Martin LMT.N et Raytheon RTX.N .

Cette opération souligne l'intérêt des investisseurs pour les technologies de fabrication de nouvelle génération, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, où les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont limité la production dans un contexte de forte demande.

La fabrication additive, ou impression 3D, est un processus de fabrication numérique qui permet de construire un objet tridimensionnel couche par couche, directement à partir d'un fichier numérique.

De plus en plus d'entreprises adoptent des processus de fabrication additive qui peuvent accélérer la production et réduire les coûts en minimisant le gaspillage de matériaux et en éliminant les besoins d'outillage coûteux.

Au début de l'année, Pratt & Whitney, qui appartient à RTX, a déclaré avoir développé un processus de réparation par fabrication additive pour les composants de son moteur turbofan à engrenages (GTF), ce qui réduirait le temps de traitement de plus de 60 %.