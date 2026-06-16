Divergent inaugure une usine de composants pour missiles et vise une production de 20.000 cellules par an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

Divergent Technologies ouvre une usine à Long Beach, en Californie, qui, selon l'entreprise, produira environ 20.000 structures de munitions à longue portée par an, alors que le Pentagone s'efforce d'accélérer la fabrication d'armes.

Cette annonce intervient alors que l'entreprise a également nommé Ben Nicholson, ancien directeur commercial d'Ursa Major, une start-up spécialisée dans les systèmes de propulsion pour missiles et lanceurs, au poste de directeur commercial.

Dans une interview accordée lundi à Reuters, le directeur général Lukas Czinger a déclaré que le site de 39.900 m² (430.000 pieds carrés) abritera 64 des imprimantes 3D Monolith One nouvellement développées par l’entreprise, chacune capable de produire environ 300 structures de munitions par an, ce qui représente une multiplication par huit de la production actuelle de l’entreprise.

Divergent a déclaré participer à une douzaine de programmes de missiles de croisière. Son "Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile", développé en collaboration avec CoAspire, est le premier fuselage métallique entièrement imprimé en 3D à atteindre une production à grande échelle, avec une portée de plusieurs centaines de kilomètres et une capacité de charge utile de plus de 100 livres (45 kg).

Divergent a également signé des contrats avec la division

RTX.N de RTX (Raytheon) et la Marine américaine pour la fourniture de composants destinés au missile de croisière Tomahawk, dont le Pentagone prévoit une production de 1.000 unités par an, ainsi qu'avec Lockheed Martin LMT.N dans le cadre de son programme de drones autonomes Replicator. Fondée en 2014, Divergent s'est d'abord forgé une réputation en fournissant des composants structurels légers à des constructeurs automobiles haut de gamme tels que McLaren et Aston Martin, avant de se tourner vers le secteur de la défense il y a trois ans.

La demande en produits de défense a bondi depuis le conflit avec l'Iran, poussant l'entreprise à étendre rapidement son empreinte industrielle. Lukas Czinger a déclaré que les machines de l'entreprise pouvaient être adaptées pour fabriquer pratiquement n'importe quel produit, une flexibilité qui, selon lui, place Divergent en bonne position si la demande en munitions venait à ralentir.

L'usine de Long Beach devrait créer environ 1.000 emplois à pleine capacité.

L'année dernière, l'entreprise a levé 290 millions de dollars lors d'une levée de fonds menée par Rochefort Asset Management, avec une valorisation de 2,3 milliards de dollars. Ce tour de table comprenait 250 millions de dollars en fonds propres et 40 millions de dollars en dette, les fonds étant destinés à accélérer la construction de ses installations de production.