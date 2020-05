Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney va tester à Shanghai sa stratégie de réouverture des parcs Reuters • 06/05/2020 à 08:06









DISNEY VA TESTER À SHANGHAI SA STRATÉGIE DE RÉOUVERTURE DES PARCS (Reuters) - Walt Disney a annoncé mardi qu'il rouvrirait le 11 mai le parc Disneyland de Shanghai, avec des mesures de distanciation sociale, donnant le coup d'envoi de sa stratégie destinée à rouvrir ses lucratifs parcs alors que la crise sanitaire a provoqué de lourdes pertes financières. Le géant du divertissement a indiqué que le nombre de visiteurs du parc de Shanghai serait grandement restreint et que des mesures de distanciation sociale seraient en vigueur dans les attractions et les restaurants. Le directeur général de Disney a déclaré que le groupe allait adopter "une approche échelonnée, avec des limites pour le nombre de visiteurs en utilisant un système avancé de réservation et d'entrée, en contrôlant la proximité des visiteurs via la distanciation sociale et les procédures strictes de santé et de prévention demandées par le gouvernement". "Cela inclut l'utilisation de masques, de contrôles de la température et d'autres systèmes de suivi et de détection", a ajouté Robert Chapek lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats trimestriels de Disney. Des dirigeants du groupe ont dit avoir une "visibilité limitée" quant au calendrier de réouverture des autres parcs et des boutiques Disney. Il s'agit d'un enjeu élevé: plus de la moitié de la baisse d'un milliard de dollars du bénéfice d'exploitation de Disney au deuxième trimestre a été provoquée par la seule fermeture des parcs Disneyland aux Etats-Unis pendant deux semaines, a dit aux analystes la directrice financière Christine McCarthy. (Helen Coster à New York; version française Jean Terzian)

