Disney va privilégier le streaming pour son nouveau film "Mulan"

LOS ANGELES, 5 août (Reuters) - Le nouveau long-métrage "Mulan" des studios Walt Disney DIS.N sera accessible dans de nombreux pays en septembre directement sur Disney+, la plateforme de vidéo en ligne de la compagnie, au lieu d'une sortie en salles du fait de la crise sanitaire, a annoncé mardi le géant du divertissement. S'exprimant lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs après la publication des résultats trimestriels du groupe ( ), le directeur général Bob Chapek a indiqué que les abonnés américains de Disney+ devront débourser 30 dollars pour pouvoir visionner "Mulan" à domicile. Le coût de la location du film variera légèrement dans d'autres pays, a-t-il précisé, parmi lesquels le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certaines régions d'Europe de l'Ouest. Cette décision intervient alors que l'incertitude plane toujours aux Etats-Unis sur la date de réouverture des principales salles de cinéma, fermées depuis mi-mars à cause de la pandémie de coronavirus. "Mulan" sortira en salles le 4 septembre dans les pays où la plateforme Disney+ n'est pas disponible et les cinémas ont rouvert, a dit le dirigeant de Disney. (Jill Serjeant et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +0.92%