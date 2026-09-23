 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Disney va augmenter les tarifs des abonnements à Disney+ et Hulu, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:38
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Disney DIS.N va augmenter les tarifs de plusieurs abonnements à ses services de streaming, notamment celui de son offre phare Disney+ sans publicité, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les principales plateformes de streaming ont progressivement augmenté le prix de leurs abonnements et lancé des formules financées par la publicité afin de stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires, de compenser la hausse des coûts liés aux contenus et d’améliorer la rentabilité de leurs activités numériques.

Selon cet article, le prix mensuel de Disney+ sans publicité augmentera de 2,50 dollars, soit 13%, pour atteindre 21,49 dollars. Disney devrait commencer à informer ses clients de ces changements dès mercredi.

Le prix de Hulu sans publicité augmentera également de 2,50 dollars par mois, tandis que le coût mensuel d’un forfait Disney+ et Hulu sans publicité augmentera de 2 dollars pour atteindre 21,99 dollars, a rapporté Bloomberg.

Disney n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société augmentera également de 50 cents le prix des abonnements individuels à Disney+ et Hulu avec publicités, qui passeront à 12,49 dollars par mois, a indiqué Bloomberg. Le prix du forfait Disney+ et Hulu avec publicités restera inchangé à 12,99 dollars par mois.

La semaine dernière, Disney a nommé Karandeep Anand au poste de directeur technique (CTO), une première pour la société, et a promu Adam Smith à la tête de son activité de streaming, alors que la société concentre davantage ses efforts sur Disney+, Hulu et la technologie dans l’ensemble de ses activités de divertissement.

Valeurs associées

NETFLIX
71,3450 USD NASDAQ -1,13%
WALT DISNEY
103,640 USD NYSE -0,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,63 +5,15%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank