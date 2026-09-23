Disney va augmenter les tarifs des abonnements à Disney+ et Hulu, selon Bloomberg News

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Disney DIS.N va augmenter les tarifs de plusieurs abonnements à ses services de streaming, notamment celui de son offre phare Disney+ sans publicité, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les principales plateformes de streaming ont progressivement augmenté le prix de leurs abonnements et lancé des formules financées par la publicité afin de stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires, de compenser la hausse des coûts liés aux contenus et d’améliorer la rentabilité de leurs activités numériques.

Selon cet article, le prix mensuel de Disney+ sans publicité augmentera de 2,50 dollars, soit 13%, pour atteindre 21,49 dollars. Disney devrait commencer à informer ses clients de ces changements dès mercredi.

Le prix de Hulu sans publicité augmentera également de 2,50 dollars par mois, tandis que le coût mensuel d’un forfait Disney+ et Hulu sans publicité augmentera de 2 dollars pour atteindre 21,99 dollars, a rapporté Bloomberg.

Disney n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société augmentera également de 50 cents le prix des abonnements individuels à Disney+ et Hulu avec publicités, qui passeront à 12,49 dollars par mois, a indiqué Bloomberg. Le prix du forfait Disney+ et Hulu avec publicités restera inchangé à 12,99 dollars par mois.

La semaine dernière, Disney a nommé Karandeep Anand au poste de directeur technique (CTO), une première pour la société, et a promu Adam Smith à la tête de son activité de streaming, alors que la société concentre davantage ses efforts sur Disney+, Hulu et la technologie dans l’ensemble de ses activités de divertissement.