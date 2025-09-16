Disney, Universal, Warner Bros Discovery poursuivent la société chinoise MiniMax pour violation des droits d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney DIS.N , Universal de Comcast CMCSA.O et Warner Bros Discovery WBD.O ont conjointement intenté une action en justice contre la société chinoise MiniMax, alléguant que son service de génération d'images et de vidéos Hailuo AI a été conçu à partir de propriétés intellectuelles volées aux trois grands studios hollywoodiens.

La plainte, déposée mardi devant le tribunal de district de Californie, affirme que MiniMax a "audacieusement" utilisé les célèbres personnages protégés par le droit d'auteur des studios pour commercialiser Hailuo en tant que "studio hollywoodien dans votre poche" et pour faire la publicité et la promotion de son service.

Sur simple demande textuelle d'un abonné, Hailuo peut générer des images et des vidéos téléchargeables de personnages tels que Dark Vador de "Star Wars", les Minions de "Despicable Me" et "Wonder Woman", avec la marque MiniMax Hailuo, selon la plainte.

Selon l'action en justice, MiniMax n'a pas donné suite aux demandes des studios de prendre des mesures raisonnables dans plusieurs services d'IA pour éviter la contrefaçon.

Les studios affirment que MiniMax a activement participé à la contrefaçon et l'a encouragée en ne tenant pas compte de la loi américaine sur les droits d'auteur et en traitant des personnages de valeur protégés par des droits d'auteur comme s'il s'agissait de ses propres personnages.

"Une approche responsable de l'innovation en matière d'IA est essentielle, et le procès intenté aujourd'hui à MiniMax démontre une fois de plus notre engagement commun à demander des comptes à ceux qui violent les lois sur le droit d'auteur, où qu'ils se trouvent", ont déclaré les studios dans un communiqué.

L'action en justice vise à faire cesser l'infraction présumée et à empêcher la société d'offrir le service d'IA Hailuo sans les protections appropriées en matière de droits d'auteur. Cette nouvelle plainte fait suite à une action en justice intentée en juin par Disney et Universal contre Midjourney pour avoir proposé un service commercial fournissant des copies non autorisées de ses œuvres protégées par le droit d'auteur générées par l'intelligence artificielle. Warner Bros Discovery a également poursuivi Midjourney au début du mois , reprenant les allégations de Disney et Warner Bros Discovery.

Ces affaires font partie d'une vague de procès à fort enjeu intentés par des titulaires de droits d'auteur, notamment des auteurs, des organes de presse et des labels musicaux, contre OpenAI, Microsoft MSFT.O , Anthropic et d'autres entreprises technologiques pour l'utilisation non autorisée de leur contenu dans l'apprentissage de l'IA.

MiniMax, qui propose un modèle d'abonnement, viserait une valorisation de plus de 4 milliards de dollars et fait partie du premier groupe d'entreprises chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle à demander une cotation en bourse.

Les modèles et produits de l'entreprise servent plus de 157 millions d'utilisateurs individuels dans plus de 200 pays et régions et plus de 50 000 entreprises et développeurs dans plus de 90 pays et régions, selon son site web.